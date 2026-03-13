Unificarán investigación de feminicidios en México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que próximamente presentará ante el Congreso de la Unión una iniciativa de reformas legales para unificar en el país la investigación de feminicidios.

“Entonces, ya está lista la iniciativa, y la vamos a presentar aquí en marzo, para que, en todas las entidades de la República se utilice esta metodología para investigar feminicidios; porque en la mayoría de los casos, lamentablemente, el feminicidio es perpetrado por una persona cercana: pareja, expareja”, informó.

Desde Palacio Nacional, durante la conferencia de prensa matutina que ofrece a diario, la mandataria mexicana explicó que la enmienda anunciada, confeccionada por Ernestina Godoy Ramos, fiscal general de la República, y Citlalli Hernández Mora, titular de la Secretaría de las Mujeres, se centra en cambiar el método de investigación de los asesinatos extremadamente violentos de mujeres que suceden en el territorio nacional.

“En la Ciudad de México, Ernestina Godoy hizo varias modificaciones a la manera de investigar los feminicidios que avanzó en la cero impunidad. Y queremos que eso ocurra en todos los estados de la República.

“El feminicidio se investiga por las fiscalías estatales. Tiene que ver con turnos continuados, con una serie de esquemas que permiten garantizar que la flagrancia pueda atenderse de una manera distinta… Entonces, tiene que ver con esta consideración, y ya la vamos a presentar; la ha estado trabajando Citlalli con Ernestina”, detalló.

El diccionario de la Real Academia Española define feminicidio como el “asesinato de una mujer a manos de un hombre por machismo o misoginia”.

Sheinbaum Pardo también presentó de los avances del programa gubernamental Centros LIBREs.

Los Centros LIBREs, explicó, “son espacios de mujeres para mujeres”, y que la intención “es llegar a todos los municipios del país, y este año vamos a llegar a 1,000 municipios”.