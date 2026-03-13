Empresa privada causó derrame de crudo en Veracruz

El derrame de crudo en las costas de Veracruz fue originado por un barco de una empresa petrolera privada que no trabaja con Petróleos Mexicanos (Pemex) y opera en el litoral de Tabasco, cuya concesión se otorgó durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, informó Rocío Nahle García sin revelar el nombre de la compañía causante de la contaminación ambiental.

“Son estas petroleras que han hecho trabajos de exploración y explotación, que tienen contratos, de los contratos que se dieron con Enrique Peña Nieto, de acuerdo a lo que establecía la ley y tuvieron asignaciones y bueno hoy estamos viendo este incidente”, afirmó la gobernadora de Veracruz.

Con respecto a la aplicación de eventuales sanciones, dijo que será la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (Asea), la autoridad responsable de resolver lo procedente.

“Seguramente la Asea, con esta información (…) ya está en comunicación con la empresa petrolera”, comentó.

De acuerdo con el reporte entregado por Víctor Rodríguez Padilla, director de Pemex, detalló la mandataria estatal, el petróleo derramado provino de un buque utilizado en etapas de exploración y explotación de hidrocarburos en la zona de Sánchez Magallanes, localidad del municipio de Cárdenas, Tabasco.

“No teníamos la información de dónde se había originado el derrame, qué había pasado, me informó el director de Pemex que afortunadamente detectaron el origen, se contuvo y (que) fue el derrame de un barco, de un barco privado de una petrolera privada que no le trabaja a Pemex”, aseguró.

Nahle García informó que la empresa responsable del derrame de crudo que afecta las costas de Veracruz y Tabasco, detectado desde el pasado 2 de marzo, opera bajo esquemas de concesiones otorgadas durante el sexenio del priista Peña Nieto.

Explicó que la empresa petrolera del Estado no es responsable del derrame de crudo referido pero participa en labores de limpieza en la zona afectada.

“Pemex también tomó la responsabilidad, también nos está ayudando a limpiar, aunque el derrame no ocurrió por parte de una plataforma o barco de Pemex… Se hicieron trabajos la última semana, muy fuertes por parte de Pemex y por parte de la Asea, junto con la Procuraduría del Medio Ambiente de Veracruz, con la Secretaría de Marina, (…) se está haciendo la limpieza de las playas’’, informó la exsecretaria de Energía.

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) participan de manera activa en las tareas de limpieza y saneamiento de las costas y playas veracruzanas, sobre todo en las zonas pertenecientes a los municipios de Alvarado, Boca del Río, Catemaco, San Andrés Tuxtla y Veracruz.