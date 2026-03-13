Repunta actividad económica en los estados del sur-sureste

La región sur de México, que abarca Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, registró al cierre del 2025 una recuperación generalizada con un crecimiento de 1.3% trimestral en su actividad económica, según el Reporte sobre las economías regionales de Banco de México (Banxico).

Este avance se ubicó por encima del crecimiento nacional, que fue de 0.9 % más respecto al tercer trimestre del 2025. La región sur rompió una racha de caídas en su actividad económica desde el tercer trimestre del 2024, atribuida a un ajuste en los niveles de construcción, luego de un crecimiento atípico impulsado por proyectos como el Tren Maya y la Refinería Olmeca.

“Había venido presentando un menor crecimiento, pero sí ha habido una reactivación en estas últimas observaciones y sí ha sido de manera más generalizada”, dijo Josué Fernando Cortés, director de Análisis sobre Precios, Economía Regional e Información de Banxico.

La región lideró en el sector manufacturero con un crecimiento de 1.8 %, impulsado por el procesamiento de carne y azúcar; el aumento en la actividad agropecuaria generó mayor demanda en la fabricación de empaques; la industria del polietileno reportó mayor estabilidad operativa, y el procesamiento de crudo creció en las tres refinerías de la región.

“Sí vimos una recuperación importante de las manufacturas en el sur, una recuperación en la parte de la refinación y también en la minería”, sector que creció 2.3% trimestral. La región concentra la mayor parte de la minería petrolera de la nación, la cual se benefició de los programas de mantenimiento en campos maduros y la extracción de petróleo de campos nuevos.

El inicio de pagos de pasivos acumulados por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) generó una mejora en la liquidez de proveedores y contratistas, quienes pudieron reactivar las actividades suspendidas, cubrir compromisos crediticios, liquidar pasivos laborales y “generar una derrama económica local acotada, lo cual contrarrestó la debilidad de las empresas proveedoras del sector energético observada en periodos previos”, señala el reporte.

Cierre positivo

La actividad económica de México registró un crecimiento de 0.9%, desempeño que supera el bajo ritmo de crecimiento observado en trimestres previos y se reflejó en un avance en todas las regiones del país, esto a pesar de que “continuó la incertidumbre resultado de los conflictos geopolíticos a nivel internacional, así como de las políticas comerciales de Estados Unidos, lo cual representa un reto para la economía global en su conjunto”.

La región norte –Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas– creció 0.9% al cierre del 2025, impulsada por las manufacturas con un repunte de 1.0% y el comercio con un aumento de 1.3%; con estancamiento en la construcción y caídas en los sectores minería, turismo y agropecuario.

Mientras el centro norte –Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas– creció 0.9% apoyada en el sector terciario, con alzas 1.3% en comercio y 1.1% en turismo.

La región sur rompió una racha de caídas en su actividad económica desde el tercer trimestre del 2024