BoE mantendría los réditos sin cambios

El Banco de Inglaterra (BoE, por su sigla en inglés) recortaría las tasas de interés hasta 3.50% en abril o junio, según economistas encuestados por Reuters, quien en su mayoría han abandonado las previsiones de una reducción el 19 de marzo, ya que el aumento de los precios de la energía, impulsado por la guerra de Irán, aumenta los riesgos de inflación.

La convicción sobre las perspectivas se ha desvanecido, y varios economistas se muestran reacios a especificar en cuál de las dos reuniones del próximo trimestre recortará el BoE.

Algunos simplemente han retrasado las expectativas anteriores de una serie de recortes y otros han descartado cualquier posibilidad de una mayor flexibilización.

Ya no hay una opinión mayoritaria sobre dónde terminarán los réditos este año, aunque la previsión media de una encuesta realizada por Reuters esta semana sigue situando la tasa bancaria en 3.25% a finales de año.

Los rendimientos de los bonos del Estado británico de referencia han subido alrededor de medio punto porcentual desde que comenzó la guerra, mientras que los contratos de futuros sobre tasas de interés ya no prevén ningún recorte este año, en comparación con la probabilidad de 90% de una reducción en marzo hace menos de dos semanas.

El conflicto en Medio Oriente ha trastocado las expectativas a corto plazo de muchos economistas sobre la inflación, que se ralentizó hasta 3.0% en enero y que anteriormente se esperaba que bajara hasta el objetivo de 2.0% del BoE en los próximos meses.

Los precios del crudo Brent han vuelto a superar los 100 dólares, después de rozar los 120 dólares a principios de esta semana.

Más de 85% de los economistas, 43 de 50, esperaban que el BoE mantuviera la tasa de interés bancaria sin cambios en 3.75% el 19 de marzo, lo que supone un cambio con respecto a 65% que esperaba un recorte en marzo en una encuesta realizada en febrero. Siete pronosticaron un recorte a 3.50 por ciento.

