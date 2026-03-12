Aerolíneas Argentinas aplica recargo en vuelos

El conflicto bélico en Medio Oriente y su impacto en el precio del petróleo ya afecta al sector aerocomercial. El alza del crudo elevó el costo del combustible de aviación y llevó a varias compañías a estudiar ajustes en sus tarifas.

En ese escenario, Aerolíneas Argentinas decidió aplicar de forma temporal un recargo extraordinario en sus pasajes. La medida responde al aumento en el precio del Jet Fuel, uno de los principales costos operativos para la aerolínea.

Según informó la compañía, el cargo adicional se implementará en todos los vuelos y variará según el tipo de ruta. En el caso de los vuelos regionales e internacionales, el recargo será de entre 10 dólares y 50 dólares por tramo, dependiendo del destino. Para los vuelos de cabotaje dentro de Argentina, el recargo será de 7,500 pesos argentinos por tramo.

El combustible representa uno de los costos más relevantes para las aerolíneas, junto con el mantenimiento de las aeronaves y los gastos operativos. Por eso, cuando el valor del petróleo aumenta con rapidez, muchas empresas trasladan parte de ese impacto a las tarifas mediante cargos específicos.

El impacto del encarecimiento del combustible no se limita a las aerolíneas. La escalada del conflicto en Medio Oriente se siente en toda la industria de viajes y turismo a nivel global.

Según estimaciones del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, el conflicto en Irán ya está provocando pérdidas cercanas a 600 millones de dólares diarios en gasto de turistas internacionales en Medio Oriente. Las interrupciones en los vuelos, la caída en la confianza de los viajeros y los problemas de conectividad regional están afectando la demanda.

El análisis del organismo se basa en su proyección previa al conflicto para 2026, que estimaba 207,000 millones en gasto de visitantes internacionales en la región en este año.