PayPal se integra al esquema supervisado; formaliza operación bajo marco regulado

El jueves pasado, tras el cambio de denominación y la adquisición de la Institución de Fondos de Pago Electrónico (IFPE) Inguz, PayPal formalizó su operación bajo el marco regulado del sistema financiero mexicano. Con este ajuste, la empresa se integra de lleno al esquema supervisado y mantiene su presencia en el mercado global, respaldada por 25 años de operación y por una plataforma que conecta a consumidores y empresas en cerca de 200 mercados.

Consultada por El Economista sobre las implicaciones de su incorporación al entorno regulado, bajo la Ley para Regular a las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech), PayPal indicó que su principal expectativa es ampliar sus capacidades en el país.

“Esperamos ampliar las capacidades de PayPal en México, y seguir apoyando a los muchos comercios y consumidores mexicanos que confían en nosotros”, mencionó la firma.

La consolidación de su operación en México ocurre en paralelo con la estrategia global destacada durante la semana pasada en la “Conferencia KBW Fintech Payments 2025”, donde Diego Scotti, director general del grupo de consumidores, de marketing y comunicaciones globales de PayPal, describió los lineamientos que guiarán la evolución de la compañía.

En esa presentación se expuso que el enfoque hacia los usuarios se articula en la posibilidad de pagar en distintos entornos, desde comercios físicos hasta plataformas digitales; la opción de elegir entre diversos métodos de pago, como tarjeta, banca digital, financiamiento inmediato o criptomonedas; y la generación de valor mediante experiencias más eficientes, recompensas y procesos simplificados.

“La posibilidad de pagar en todas partes es clave. Cuando un consumidor piensa en PayPal, suele asociarlo con compras en línea, porque ese ha sido su uso tradicional. Eso coloca a PayPal en una categoría muy específica en la mente del usuario. Si alguien quiere comprar fuera de línea, necesita otra opción. Esa es la barrera que buscamos superar cuando le decimos al consumidor: ahora puedes usarnos tanto online como en establecimientos”, señaló Scott.

PayPal explicó que un componente clave de su estrategia es el crecimiento de los usuarios que emplean la tarjeta de débito vinculada a su plataforma, que ha impulsado un incremento notable en el volumen total de pagos, conocido como TPV, métrica que mide el monto total que transita por el sistema. La compañía reportó alrededor de 6 millones de usuarios primerizos y un aumento anual de 70% en el TPV.

La conferencia también detalló el avance de Venmo, la aplicación dirigida al mercado estadounidense para pagos entre personas y pequeños comercios. El flujo de dinero mediante depósitos directos y otras operaciones sigue en expansión, lo que refuerza su papel dentro del ecosistema financiero de PayPal. Venmo está cerca de los 100 millones de clientes, con ingresos estimados en 1,700 millones al finalizar el 2025.

Regulación en México

En el 2019, la compañía decidió no solicitar la autorización para operar como institución de tecnología financiera en el marco de la Ley Fintech. Esa determinación implicó que los usuarios dejaran de mantener saldos dentro de la plataforma, ya que la firma optó por no integrarse al modelo regulado previsto para las fintech.

El cambio de rumbo se concretó con la adquisición de Inguz Digital, una IFPE que obtuvo su autorización en marzo del 2021. Inguz fue la cuarta institución en recibir este aval, después de NvioPagos, Trafalgar Digital y BRX Payments, y su incorporación permitirá a PayPal operar bajo el esquema regulado del sistema financiero mexicano, movimiento que también sucede a siete años y ocho meses de la promulgación de la Ley Fintech.