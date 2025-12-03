Nubank va por licencia bancaria en Brasil para 2026

Nubank, una de las plataformas de servicios financieros digitales más grandes del mundo, anunció su intención de obtener una licencia bancaria en Brasil, un proceso que ya realizó en México y para el que obtuvo luz verde en abril de 2025.

La empresa indicó, en un comunicado, que la marca y la identidad visual no sufrirán cambios y que el cambio no afectará a los clientes ni a las operaciones activas. La firma, fundada por David Vélez y Cristina Junqueira, cuenta hoy con más de 110 millones de clientes solo en Brasil.

“Nubank se fundó hace 12 años y ha sido responsable de la inclusión de 28 millones de personas en el sistema financiero. Nuestra identidad y misión de simplificar la vida de nuestros clientes se mantienen intactas”, dijo la CEO de Nubank en el gigante sudamericano, Livia Chanes.

Desde la compañía se indicó que se cumplen con todos los requisitos regulatorios y opera con todas las licencias necesarias como Institución de Pago, Sociedad de Crédito, Financiación e Inversión, y Casa de Bolsa.

En septiembre, Nubank había solicitado la licencia bancaria ante la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) para operar en EU, lo que le permitiría operar como entidad regulada y replicar su modelo de negocio más allá de los tres mercados donde está presente: Brasil, México y Colombia.