Es necesario mejorar la regulación del mercado de asset management en México, plantea Hugo Petricioli

Las afores y, en general, la industria del asset management en México muestran un marcado dinamismo; sin embargo solo podrá seguir creciendo en mala medida que el ecosistema en el que se desarrolla se los permita, particularmente la regulación expuso Hugo Petricioli, CEO de Franklin Templeton.

Entrevistado en el marco del Encuentro Amafore 2025, explicó que en el último año las afores crecieron 20% yrepresentan 20% del PIB, con 460,000 millones de dólares.

Por ello, indicó, constituyen un pilar de la industria asset management en México cuyo valor se estima en más de un trillón de dólares.

Según el especialista, la industria de asset management ha crecido en la captación de clientes 500% en los últimos cinco años, pues pasó de tener tres millones de inversionistas a 15 millones y se duplicaron los activos, al pasar de 10,000 millones de dólares a 260,000 millones de dólares.

Sin embargo, dijo, la regulación no ayuda.

Para explicar esa situación expuso que al contar hoy con 15 millones de inversionistas uno pensaría que tienen más fondos, pero se tienen menos, lo cual constituye un foco rojo para el sector.

Por otra parte, hace cinco años había más de 30 operadoras de fondos y actualmente solo hay 29.

Además, de los 10 operadores más grandes solo dos (Franklin Templeton y Black Rock), tienen operación local. Eso quiere decir que sus competidores en otros países no vienen a México.

Eso se debe principalmente a que la regulación mexicana se ha quedado bastante atrás. Ante esa situación, es necesario trabajar mucho con los reguladores, además de cuidar los costos de los inversionistas en México.

Dijo que es necesario hacer más fácil la creación de más fondos, tener menos requerimientos de capital y una regulación más ágil.

En materia de capital humano, dijo que tanto las afores como la industria de asset management tienen equipos de inversión altamente competitivos a escala mundial, así como en materia legal y análisis de riesgo, sin embargo, lo que no existe es un buen ecosistema.

Lo que hay son pocos jugadores que proporcionen servicios, por ejemplo, sistemas.

En ese sentido, comentó que en México, donde hay 29 operadoras, no hay un proveedore de sistemas especializado en fondos o en asset management. En cambio, en Brasil sí los hay, simplemente porque allá hay 800 gestoras de fondos.

En Estados Unidos hay 16,000, cuando en México hay 29.

El especialista reiteró que la industria transita por un año récord. En general creció 20%, en tanto, la empresa Franklin Templeton alrededor de 25%, lo cual constituyen crecimientos grandes, sobre todo si se considera que el país este año crecerá alrededor de 0.5%.

Insistió en que la industria está en franco crecimiento, pero si México hubiera hecho la tarea en materia de regulación, estaría creciendo mucho más. “Las necesidades del mercado es muy grande. “Necesitamos crecer a 30%”.