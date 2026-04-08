La Concanco Servytur advierte que la piratería podría aumentar con miras al Mundial 2026

La piratería factura más de 63,000 millones de pesos y destruye a más de 70,000 empleos formales, por lo que la Concanaco Servytur encendió el foco de alerta para que el gobierno federal garantice que los beneficios del Mundial de Futbol 2026 se queden en la economía formal y no sean absorbidos por un mercado ilegal.

Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco Servytur, acusó que en México es más costoso y lento operar dentro de la legalidad que en la informalidad. “Se está castigando a quien quiere cumplir”, al destacar que al menos 80 grandes empresas, con inversiones estratégicas, se encuentran con trámites de importación detenidos.

Más allá del comercio ambulante, el sector formal ha identificado “un enemigo interno: la parálisis administrativa”, sostuvo el dirigente empresarial.

De acuerdo con un sondeo preliminar realizado entre cámaras empresariales de la Concanaco revela cifras sobre la operatividad en la Secretaría de Economía: el 72% de los trámites que frenan el crecimiento del sector formal dependen de dicha dependencia.

Además del 45% de los expedientes en materia de comercio exterior siguen pendientes de resolución. Mientras que el 58% de las empresas consultadas están considerando “disminuir operaciones o cerrar definitivamente” debido a la falta de certidumbre jurídica y administrativa.

A menos de tres meses de que México se convierta en el epicentro del fútbol global, la cúpula empresarial del sector comercio, servicios y turismo advirtió que el reto de la ilegalidad no es logístico, sino institucional.

Los sectores más expuestos ante el evento deportivo son el textil, calzado deportivo, mercancía promocional y derechos audiovisuales, señaló el presidente de la Concanaco.

Agregó que la preocupación radica en que la piratería compite con una ventaja estructural injusta: la evasión total de normas, impuestos y costos regulatorios, aprovechándose de la inversión de las empresas que sí cumplen con la ley.