Invita Felipe Macías al Festival de Comunidades Extranjeras edición pambolera

Felipe Fernando Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro, anunció el Festival de Comunidades Extranjeras en su edición pambolera donde se contará con la firma de autógrafos de leyendas del balompié nacional como Adolfo Ríos, Adolfo “Bofo” Bautista, Luis Roberto Alves “Zague”, Carlos Salcido y Joel “Tiburón” Sánchez, como principales figuras.

El Festival de Comunidades Extranjeras se celebrará del 30 de abril al 3 de mayo de 2026, en el Parque Bicentenario del municipio de Querétaro, con la participación de 64 naciones invitadas y, por primera vez, de países como Senegal y Sudáfrica; así como productores locales.

El alcalde consideró que este evento se reflejará en una importante derrama económica para la ciudad y para el comercio local, y confió en que una vez más, Querétaro será punta de lanza y referencia de turismo, de cultura y de convivencia familiar.

Para este evento, se espera un aforo de 60 mil personas con una derrama económica estimada de 60 millones pesos, en donde las familias podrán disfrutar de más de 70 actividades artísticas, 91 stands gastronómicos y artesanales y 30 de productores locales; así como torneos deportivos.

El acceso al evento tendrá un costo de 70 pesos, mientras que las personas con discapacidad, adultos mayores y menores de tres años podrán ingresar de forma gratuita.

Con este tipo de actividades el Municipio de Querétaro, encabezado por el presidente municipal Felifer Macías, logra acercar la cultura, fomentar el bienestar y entornos seguros para las y los queretanos, así como posicionar a la ciudad como capital de cultura y turismo a nivel nacional e internacional, en beneficio de las familias queretanas.