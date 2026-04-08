Precios del petróleo y gas caen con fuerza tras la tregua entre EU e Irán

Los precios del petróleo y el gas se desplomaron este miércoles tras el anuncio de un alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, lo que generó esperanzas de una reanudación del tráfico por el estrecho de Ormuz.

El precio del crudo Brent del Mar del Norte, para entrega en junio, cayó 13.29%, hasta 94,75 dólares por barril. Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), para entrega en mayo, bajó 16.41%, hasta 94.41 dólares por barril.

Los precios del gas también cayeron drásticamente. El contrato de futuros holandés TTF, considerado la referencia europea, descendió 14.92%, hasta 45.30 euros (52.7 dólares).

"Los operadores esperan cierta mejoría en el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz", comentó Patrick O'Hare, de Briefing.com, después de que Washington y Teherán acordaran una tregua de dos semanas, con el compromiso de Teherán de reabrir esta estratégica vía marítima.

Si se confirma la reapertura en los próximos días, "en teoría, los 10 a 13 millones de barriles diarios de crudo y productos derivados del petróleo que estaban bloqueados deberían liberarse gradualmente", explicó Tamas Varga, analista de PVM.

"Sin embargo, persiste una considerable incertidumbre respecto a las medidas que deben adoptarse para reducir significativamente el riesgo geopolítico en Oriente Medio", declaró por su lado a la AFP Rob Thummel, de Tortoise Capital Management.

La tregua parece pender de un hilo, ya que Teherán e Israel amenazaron con reanudar las hostilidades el miércoles.

Pakistán, mediador del alto el fuego, instó a las partes a actuar con moderación tras mortíferos ataques israelíes en Líbano y nuevos ataques iraníes contra las monarquías del Golfo.

A pesar del anuncio de la reapertura del Estrecho de Ormuz, pocos barcos se aventuraron a transitarlo el miércoles.

Según Jorge Leon, analista de Rystad Energy, incluso con un alto el fuego permanente, los precios no bajarían de los 80 dólares en un futuro próximo, debido a "importantes retrasos logísticos en el estrecho" y "daños generalizados a la infraestructura energética de la región".