Miembros de la Fed, divididos

Cuatro miembros de la Reserva Federal (Fed) manifestaron el fin de semana sus opiniones sobre un recorte de tasas en diciembre.

Mientras que Susan Collins, presidenta de la Fed de Boston, y Lorie Logan, presidenta de la Fed de Dallas, expresaron su postura por mantener las tasas sin cambios, John Williams, presidente de la Fed de Nueva York, y Stephen Miran, gobernador del banco central estadounidense, se mostraron a favor de un recorte.

“Veo razones para dudar” sobre la reducción del costo de los préstamos a corto plazo en la próxima reunión de diciembre, dijo Collins.

“Mi opinión es que la política monetaria se encuentra actualmente en un rango levemente restrictivo tras el recorte de 50 puntos base (pb) que llevamos a cabo en septiembre y octubre, y eso es lo apropiado” dada la situación actual de la economía, declaró Collins.

Por su parte, Logan abogó el viernes por mantener la tasa de interés oficial “durante un tiempo”, mientras el banco central evalúa el freno que supone para la economía el nivel de los costos de endeudamiento.

En declaraciones efectuadas en Zúrich, Logan reiteró su opinión de que el recorte de tasas de octubre no estaba justificado, con una inflación demasiado alta y un mercado laboral “prácticamente equilibrado”.

Según dijo, ni siquiera estaba segura del recorte de réditos de septiembre. “Con dos recortes de tasas ya en marcha, me parece difícil volver a recortarlas en diciembre a menos que haya pruebas claras de que la inflación caerá más rápido de lo esperado o de que el mercado laboral se enfriará más rápidamente”.

“Todavía veo espacio para un mayor ajuste en el corto plazo” para acercar la postura política a una neutral, expresó por su parte Williams, en una conferencia en Chile.

El presidente de la Fed de Nueva York aún ve potencial para una baja de tasas, incluso cuando el progreso de la Fed en reducir la inflación a su objetivo de 2.0% se ha “estancado temporalmente”. (Con información de agencias)