México tiene la tasa de reemplazo en pensiones más alta del mundo para trabajadores de menores ingresos

Los trabajadores de menores ingresos en México se pensionarán con una de las tasas de reemplazo más altas del mundo, de acuerdo con el informe Pensions at a glance de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La organización detalla en su informe que, en promedio, en los países de la OCDE la futura tasa neta de reemplazo de los trabajadores con una carrera completa y con bajos ingresos (50% del salario promedio) será de 76% del último salario.

Mientras que en México la tasa de reemplazo promedio para los trabajadores de bajos ingresos será de 132%, la más alta del mundo, y siendo solo uno de los tres países de la organización en donde los trabajadores de menos ingresos recibirán más en su retiro que en su vida laboral.

Los otros dos países en donde las tasas de reemplazo para los trabajadores de menores ingresos superan 100% son Dinamarca y Eslovenia, mientras que el promedio de la OCDE para ese segmento específico de la población laboral es de 75 por ciento.

“Si bien las futuras tasas de reemplazo de México para los trabajadores con ingresos promedio y bajos estaban anteriormente cerca del promedio de la OCDE, ahora han aumentado en 18 y 47 puntos porcentuales, respectivamente”, dijo la organización.

Explicó que este crecimiento en las tasas de reemplazo en México es consecuencia de la introducción del “complemento público al esquema privado obligatorio de contribución definida”, es decir, el Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Tasa de reemplazo para ingreso promedio será de 80%

En tanto que la tasa de reemplazo para los trabajadores en México con un nivel de ingresos promedio será de 80%, lo que de hecho está por encima de la media de 63% en los países de la OCDE.

La OCDE explicó que las tasas de reemplazo suelen ser más altas para los trabajadores de bajos ingresos debido a los elementos redistributivos dentro de los sistemas de pensiones.

“Las futuras tasas netas de reemplazo están por debajo de 40% en Estonia, Irlanda, Corea y Lituania. En el otro extremo, superan 85% en Austria, Grecia, Luxemburgo, Portugal y España, y sobrepasan 95% en los Países Bajos y Turquía”, destacó la OCDE.

Cabe recalcar que los datos de tasas de reemplazo expuestos por la OCDE únicamente aplican para aquellos trabajadores que laboran en la formalidad y que tienen cuenta Afore.

Además, en el mismo informe se mencionó que no hay claridad respecto a cómo se financiará en el largo plazo el FPB para poder pagar los complementos de las pensiones y asegurar las altas tasas de reemplazo a los trabajadores de menores ingresos.

El Fondo de Pensiones del Bienestar se creó en el 2024 para dar un complemento a ciertas pensiones, con el fin de que los trabajadores con Afore, con suficientes semanas de cotización para pensionarse y un salario inferior al promedio del Seguro Social (17,364 pesos mensuales), puedan recibir en su retiro 100% de su último sueldo.