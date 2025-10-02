Jueza brasileña ordena intervención de Oi y destituye a directivos

Ante dificultades financieras y en medio de negociaciones para modificar su segundo plan de reorganización judicial, mientras intenta acogerse al Capítulo 11 en Estados Unido, Oi sufrió este martes un importante revés. La jueza brasileña Simone Chevrand, del 7º Juzgado de lo Mercantil de Río de Janeiro, ordenó la intervención de la empresa y la destitución de sus directores.

El flujo de caja proyectado de Oi es de aproximadamente 21 millones de reales (US$ 3.953 millones) al final del mes y, sin una suspensión temporal del cobro de créditos, podría ser negativo en US$33.511 millones al final de octubre, según datos del proceso.

Los mayores accionistas de la firma de telecomunicaciones actualmente son los acreedores que convirtieron su deuda en acciones durante el proceso de recuperación judicial. La firma consideraba acogerse al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras en Estados Unidos, ya que no puede hacerlo de nuevo en Brasil por el lapso de 5 años entre los procedimientos de quiebra. Además, los procedimientos de quiebra de EU permiten la inclusión de créditos extra concursales.

El juez ordenó la suspensión de las obligaciones extra concursales, por 282,397 millones de dólares, durante 30 días, incluye el crédito de V.tal, empresa de fibra óptica controlada por BTG Pactual y una empresa conjunta con Oi. V.tal otorgó una financiación DIP a Oi en el segundo RJ, con prioridad de pago y protegida de futuras reestructuraciones, por un monto de 138,186 millones de dólares. También tiene 37,653 millones de dólares a recibir por la prestación de servicios de conexión.