Hay espacio para fortalecer la competencia y perfeccionar la regulación en las Afores: Luis Armando Kuri

Tras las reformas al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) del sexenio pasado, aún hay espacio para fortalecer la competencia entre Afores y seguir perfeccionando el marco regulatorio, aseguró el director general de Afore Banamex, Luis Kuri.

“Las reformas del 2020 representaron un avance relevante, ya que mejoraron la tasa de reemplazo y con ello, la pensión de los trabajadores. Valoramos positivamente su impacto en la modernización del sistema porque esto permite ampliar y diversificar la inversión del ahorro a largo plazo”, dijo en entrevista previa al Encuentro Amafore 2025.

No obstante, el directivo afirmó que “aún hay espacio para fortalecer la competencia, seguir perfeccionando el marco regulatorio y generar aún más beneficios para nuestros afiliados”.

En el 2020, la administración pasada realizó reformas a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (SAR) para incrementar de manera gradual las aportaciones obligatorias a las Afores, bajar las comisiones que se cobran a los trabajadores y reducir el número de semanas necesarias para una pensión mínima garantizada.

Luis Kuri consideró que actualmente el principal reto para el SAR y las Afores es el envejecimiento de la población y, junto con eso, la necesidad de fortalecer la educación financiera.

“El envejecimiento demográfico plantea retos significativos: obliga a innovar en nuestros modelos de inversión, gestión de riesgos y horizonte de planificación”, manifestó.

En ese sentido, indicó que en Afore Banamex se busca mantener un equilibrio entre seguridad y crecimiento, diversificar las inversiones y generar estrategias que garanticen estabilidad financiera en la etapa de retiro.

“Es un reto importante, pero también una oportunidad para construir un sistema más sólido y adaptado a las nuevas realidades del país”, resaltó.

El director de Afore Banamex subrayó que están “trabajando activamente” para fomentar la educación financiera a través del ahorro, impulsar las aportaciones voluntarias y promover una regulación que contribuya a pensiones más altas y sostenibles.

“Creemos que una mejor pensión comienza con una mayor comprensión de la cuenta individual (...) buscamos que nuestros afiliados no solo ahorren más, sino que tomen decisiones informadas sobre su retiro”, abundó.

En infraestructura, 1% del portafolio

En otro tema, Kuri dijo que Afore Banamex solo tiene 1% de su portafolio de inversiones en infraestructura, esto cuando el promedio de las 10 afores es de 12 por ciento.

“Hoy destinamos alrededor de 1% de nuestros portafolios a instrumentos de infraestructura en México. Se trata de inversiones cuidadosamente evaluadas por nuestra área ASG, que analiza su impacto social, ambiental y económico”.

Detalló que participan en instrumentos como los CKDs (Certificados de Capital de Desarrollo) y fideicomisos de infraestructura, “donde los recursos de los trabajadores se traducen en proyectos que crean empleo, mejoran la conectividad y modernizan sectores clave como energía y transporte”.

Afirmó que su compromiso es seguir incrementando su participación con proyectos de alta calidad, riesgo controlado y beneficios tangibles para los trabajadores y para el país.

“Nuestro objetivo es que, bajo un marco regulatorio adecuado, podamos seguir ampliando nuestra exposición a proyectos de infraestructura de alta calidad, gestionando el riesgo de manera profesional y con vocación de largo plazo”, expresó.

Omitió responder sobre si vislumbran nuevas oportunidades de inversión en infraestructura en el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum con iniciativas como el Plan México.

“Creemos que las Afores deben ser un motor clave en el financiamiento de infraestructura, canalizando recursos de manera responsable hacia proyectos que generen empleo, modernización y competitividad”.

Por ello, aseveró, impulsan inversiones estructuradas que promuevan el desarrollo sostenible, además de que incorporan criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG) en sus decisiones de inversión.

Puntualizó que la infraestructura representa una de las áreas con mayor potencial para generar innovación, buscando rendimientos sostenibles.

“Desde Afore Banamex vemos en ella una oportunidad doble: impulsar el desarrollo del país al mismo tiempo beneficiar a nuestros afiliados con inversiones sólidas, bajo un marco regulatorio que garantice seguridad y transparencia”.