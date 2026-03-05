MrBeast compra Step y entra al mundo de los servicios financieros con la banca digital para jóvenes

El creador de contenido Jimmy Donaldson, MrBeast, compró la plataforma financiera Step, enfocada en adolescentes y jóvenes, que cuenta con más de 7 millones de usuarios.

Aunque no se han conocido los detalles económicos de esta operación, marca la expansión de Beast Industries más allá del entretenimiento.

Step ofrece cuentas corrientes, de ahorro e inversión y permite a los jóvenes empezar a construir su historial financiero, apoyándose en el banco regulado Evolve Bank & Trust.

MrBeast señaló que su objetivo es cubrir la falta de educación financiera que él mismo experimentó en su juventud y acercar herramientas de gestión de dinero a millones de jóvenes.

El interés de Beast Industries en activos digitales, tras recibir inversiones de 200 millones de dólares de firmas cripto como BitMine Immersion Technologies, sugiere posibles futuras integraciones de criptomonedas en Step.

Algunos analistas coinciden en que la entrada de un creador de contenido de alto perfil en servicios financieros podría mejorar la educación financiera, pero advierten sobre los riesgos de mezclar entretenimiento con productos regulados.