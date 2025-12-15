Fernando Chico Pardo es nombrado presidente de Grupo Financiero Banamex

Citi informó el cierre exitoso de la venta de una participación accionaria cercana a 25% de Grupo Financiero Banamex, S.A. de C.V., a Fernando Chico Pardo y miembros de su familia inmediata, luego de obtener “todas las autorizaciones necesarias” de los reguladores financieros y de competencia mexicanos y cumplirse las condiciones de cierre.

Como parte de la operación y con efecto inmediato, Fernando Chico Pardo asumirá la Presidencia del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banamex, de acuerdo con el boletín corporativo distribuido por Citi. El inversionista toma la Presidencia del Consejo del Grupo a partir del cierre de la transacción.

En su comunicación, Citi enmarcó la operación como un avance en su prioridad estratégica de desinvertir Banamex y subrayó que la transacción, anunciada previamente en septiembre, ya cuenta con los avales regulatorios y de competencia correspondientes. La participación vendida es de alrededor de 25 por ciento.

Jane Fraser, presidenta y CEO de Citi, afirmó que el cierre “nos acerca a nuestra prioridad estratégica de desinvertir en Banamex” y añadió que la operación permite a Citi “redoblar nuestro compromiso con nuestro negocio institucional en México”, con inversiones en plataformas, talento y relaciones para sostener el crecimiento con clientes y accionistas.

Por su parte, Fernando Chico Pardo señaló que el cierre marca el inicio de su ruta como el “accionista individual privado más grande de Banamex” y describió el proyecto como un compromiso personal que encabezará junto con sus hijos, buscando que Banamex se mantenga como un pilar para el futuro del país.

Como ya se había anunciado anteriormente, se ratifica que Manuel Romo permanecerá como Director General del Grupo Financiero y del Banco junto con su equipo directivo. Asimismo, Ignacio (Nacho) Deschamps continuará como Presidente del Consejo de Banco Nacional de México.

Sobre los siguientes pasos, Citi reiteró que cualquier decisión sobre el cronograma y la estructura de la oferta pública inicial propuesta de Banamex seguirá guiándose por diversos factores, incluidas condiciones de mercado y autorizaciones regulatorias.

