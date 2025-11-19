Fintech impulsa el capital riesgo en México pese a III trimestre débil en inversión

La inversión de capital de riesgo en México, destinada a tecnológicas atravesó en el tercer trimestre del 2025 uno de sus momentos más bajos en varios periodos.

Con apenas 150 millones de dólares invertidos en 17 operaciones, una caída de alrededor de 81% frente a los 782 millones del trimestre previo; el sector enfrentó un retroceso que coincidió con un entorno marcado por la incertidumbre económica y las tensiones comerciales, de acuerdo con el informe trimestral global de KPMG.

Aun con este contexto adverso, las fintech lograron consolidarse como el motor que mantuvo activo el flujo de capital en el ecosistema emprendedor en firmas tecnológicas.

Un artículo de la consultora, elaborado por Ignacio García de Presno, socio líder de asesoría y estrategia en transacciones de KPMG México, y Guillermo Goñi, socio de asesoría en integraciones y separaciones de la firma, señala que el sector se encuentra en un proceso de consolidación y continúa siendo uno de los más atractivos para los inversionistas.

Dentro de este segmento, lo que distinguió al trimestre fue la calidad de las operaciones y la mayor madurez estratégica de las compañías involucradas.

El análisis destaca que una de las fintech más relevantes del país, Kapital Bank, alcanzó una valoración de 1,300 millones de dólares, un hito que la coloca como referencia en el ecosistema tecnológico y que evidencia el nivel de desarrollo que han alcanzado algunas empresas mexicanas en servicios financieros digitales.

Los especialistas apuntan que el avance del sector ha estado marcado por una transición clara: de modelos centrados en la emisión de tarjetas de crédito hacia plataformas más amplias orientadas a operar como servicios bancarios completos.

“La inversión continuará siendo sólida, pues los fondos de capital de riesgo siguen viendo una gran oportunidad, sobre todo en las startups que buscan democratizar el acceso al crédito en México. También se observa que las propias fintech están realizando operaciones e incluso adquiriendo bancos tradicionales para obtener una licencia bancaria”, se lee en el artículo.

En un entorno donde obtener nuevas licencias sigue siendo un proceso riguroso, las adquisiciones estratégicas se han convertido en una vía para acelerar la expansión y fortalecer las operaciones. Esta dinámica evidencia un ecosistema que evoluciona mediante decisiones corporativas más complejas, impulsadas por la necesidad de adaptarse a un marco regulatorio exigente.

En ese contexto, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha recibido 12 solicitudes para la constitución de Instituciones de Banca Múltiple desde el 2023 hasta marzo del 2025, según información obtenida vía transparencia por El Economista, cinco solicitudes en el 2023, seis en el 2024 y una adicional en el primer trimestre del 2025.

Ajustes regulatorios y cautela

Además, algunas de estas empresas han comenzado a adquirir instituciones financieras tradicionales como vía para obtener licencias bancarias, un movimiento que apunta a una integración vertical más marcada y que, a la vez, intensifica la competencia dentro del sistema financiero mexicano, según lo indicado por los analistas.

En cuanto al panorama de inversión general, los especialistas de KPMG detallan que la volatilidad geopolítica, los desafíos regulatorios y la desaceleración estacional del mercado de fusiones y adquisiciones en Estados Unidos y Canadá redujeron el apetito de inversión. No obstante, consideran que las negociaciones bilaterales entre México y Estados Unidos en materia arancelaria podrían abrir espacio para una recuperación gradual en la confianza del mercado durante los próximos meses.