Disputas regiomontanas

Muy rápido pasó el gobernador de Nuevo León, Samuel García, del modo party a la ofensa político-electoral. La resaca mundialista descolocó al político emecista, quien ha emprendido una peculiar campaña contra el alcalde morenista de General Escobedo, Andrés Mijes Llovera, al que sin tapujos tildó de distraído y malagradecido para luego amenazar con una iniciarle un proceso administrativo por el llamado Triángulo Norte, una obra de infraestructura que —como muchas otras en la entidad— ha quedado inconclusa.

Sin arredrarse, el munícipe acudirá este mediodía a la Auditoría General para presentar una denuncia contra el mandatario naranja, por presunta falta administrativa grave en la ejecución del distribuidor vial, a la que fueron destinados 488 millones de pesos. El proyecto originalmente sería ejecutado directamente por el gobierno estatal pero en el verano del 2022 fue transferido al municipio de General Escobedo, que recibió dos transferencias por 255 millones de pesos; del resto simplemente no puede dar cuenta.

El munícipe también entregará al auditor, Alejandro Reynoso Gil, una queja sobre las obras de infraestructura ejecutadas por la administración estatal en vísperas de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA que registraron suspensiones y retrasos, por lo que no pudieron ser entregadas antes del inicio del torneo deportivo.

Samuel García, a la defensiva. Ante el avance del juicio político en el Congreso de Nuevo León, requirió —y obtuvo— medidas cautelares ante distintas instancias judiciales, que merecieron una enérgica protesta del vicecoordinador de la bancada morenista en San Lázaro, Alfonso Ramírez Cuéllar.

La disputa por Nuevo León arranca con antelación. El gobernador emecista ha elegido obstaculizar al alcalde morenista de General Escobedo, a sabiendas que encabeza las preferencias, en la sucesión.

El electorado regio, veleidoso pero inmutable, optaría por la experiencia en vez de la juventud. Mijes acumula 35 años en el servicio público y tres lustros de trabajo en su municipio, donde ha construido una sólida base política, y ha sumado el respaldo de otros aspirantes a los comités para la defensa de la transformación, con la exdelegada estatal de los programas federales y exsenadora, Blanca Judith Díaz Delgado.

Efectos secundarios

ATENCIÓN. Tras de que su caso llegara a Palacio Nacional, Socorro Gil Guzmán, fundadora y representante de la colectiva Memoria, Verdad y Justicia, recibió la promesa de que serán atendidos puntualmente todos sus planteamientos. Y no se trata de mera retórica. Recientemente, la exconsejera jurídica, Esthela Damián Peralta, y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, han atendido instrucciones superiores.

ENCARADOS. La misión para Morena y sus aliados es vencer a la oposición en sus bastiones en los comicios del 2027. Además del despliegue “en tierra”, el oficialismo buscará cortar los suministros de las estructuras panistas y ha puesto la mira en personajes que durante años formaron parte del entorno político y empresarial del exgobernador Francisco Domínguez Servién. Entre los nombres que estarían bajo observación aparecen el empresario gasolinero Javier Rodríguez Borgio; Yamil Kuri, hermano del actual gobernador Mauricio Kuri; el empresario mexiquense Julio Lujambio; Mauricio Lavín Patiño; los llamados hermanos Sánchez, a quienes algunas fuentes del sector ubican como operadores financieros, y el transportista Luis Hernández de la Torre.