Despidos en el sector de la transformación hilan un año y medio

En coincidencia con el retroceso en el empleo que se consigna en la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) del Inegi, la nómina formal del sector de la transformación registrada ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hiló en junio 18 meses de caídas en comparaciones anuales.

Al 30 de junio pasado, se emplearon en el sector cinco millones 914,896 personas, cifra 1.2% inferior respecto a la computada en el mismo corte del 2025. Esto equivale a 70,016 empleos perdidos en los últimos 12 meses.

La última vez que la nómina del sector de la transformación creció de forma anual fue en diciembre del 2024, cuando se reportó la creación de 10,127 puestos de trabajo.

Desde entonces, el peor momento de despidos en el sector se vivió en febrero pasado, cuando se reportaron 132,246 bajas anualizadas; a partir de ese momento, los retrocesos de han venido atenuando hasta llegar a los poco más de 70,000 de junio.

Sin embargo, en comparaciones mensuales, las mejoras de los primeros meses de este año se frenaron en mayo y en junio, cuando se registraron 8,000 y 5,200 bajas.

El sector de la transformación es el de mayor aporte al empleo formal de entre los grandes sectores económicos en los que el IMSS clasifica los puestos de trabajo de la economía mexicana.

Emplea a casi un millón de personas más respecto del sector servicios para empresas y el hogar, que al cierre de junio tuvo un registro de 4.96 millones de personas trabajadoras, y tiene una ventaja mayor respecto del sector comercio, en donde el IMSS computa 4.86 millones de puestos de trabajo.

Además de ser el primer generador de empleo formal del país, el sector de la transformación también paga sueldos que están por encima del promedio de la economía.

En junio el salario promedio de cotización del sector fue de 721.84 pesos diarios, cifra que es 8% superior al salario medio de todos los sectores económicos que registra el IMSS, que se ubicó en 661.1 pesos diarios.

En estados con amplia vocación manufacturera el pago diario puede incluso bordear los 800 pesos, como ocurre en Tamaulipas, Nuevo León y Querétaro.

Resalta también que en medio de la menor oferta de puestos de trabajo en el sector el salario manufacturero se mantenga al alza, pues la cotización media de junio fue 6.8% mayor en términos nominales respecto del mismo mes del 2025.

Esto significa que en términos reales la remuneración promedio fue superior en casi 2.5 por ciento.

Atonía sectorial

El retroceso del empleo manufacturero refleja el bajo dinamismo del sector, de acuerdo con datos del Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI), del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), reportado el pasado 10 de julio.

De forma acumulada, la actividad industrial (que además de la manufactura incluye al sector de la construcción, a la minería y a los servicios de electricidad, gas y agua) promedió un descenso interanual de 0.4% durante los primeros cinco meses del 2026, que es más tenue respecto de la contracción de 1.5% observado en el mismo lapso del 2026.

A mayo, mientras que la construcción muestra una leve recuperación de 1.6% (impulsada por las nuevas obras ferroviarias e incluso los trabajos de edificación preparatorios para el Mundial 2026), la manufactura está 1.5% abajo.

“Ambos sectores mantienen un desempeño heterogéneo, por lo que el sector secundario continúa mostrando un crecimiento moderado y aún insuficiente para impulsar una recuperación más sólida de la actividad económica interna”, afirmaron las economistas de Monex.

Esta debilidad ocurre en medio de la incertidumbre por el futuro del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) y por la implementación de reformas institucionales en sectores estratégicos como el energético.

“Los especialistas apuntan a un crecimiento moderado para México, condicionado por la evolución de las negociaciones comerciales y la capacidad de fortalecer sectores estratégicos frente a la competencia global”, opinó en un reporte la firma CIAL Dun & Bradstreet.