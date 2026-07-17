Asesinan en Puebla al quinto periodista en lo que va de 2026

El periodista Josué Martínez Contreras, director del medio digital Noticias San Martín Texmelucan, fue asesinado a balazos la mañana de ayer en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco, en el municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, en un ataque perpetrado por sujetos armados que viajaban en motocicleta.

A nivel nacional, con el homicidio de Martínez Contreras, la cifra ascendería a cinco periodistas asesinados en México durante 2026.

Según reportes de la prensa local, la agresión ocurrió sobre la calle Leona Vicario, entre General Ignacio Zaragoza y Benito Juárez, a unos metros del domicilio de la víctima. Dos hombres a bordo de una motocicleta habrían realizado disparos antes de huir del lugar.

La organización Artículo 19 lamentó el hecho y pidió a la Fiscalía General de Puebla que realice las investigaciones del caso considerando como línea principal la labor como periodista, aunado a que llamó al Mecanismo de Protección a Periodistas a que implemente apoyos para el resguardo de la familia de la víctima.

“Josué Martínez realizaba cobertura de temas de seguridad y hechos de alto impacto en San Martín Texmelucan. De acuerdo con testimonios de periodistas de la zona e informes de autoridades locales, fue interceptado y atacado con arma de fuego en la colonia San Lucas Atoyatenco, cerca de su domicilio, poco antes de las 9:00 horas”, comunicó la organización.

Además de dirigir el portal Noticias San Martín Texmelucan, Martínez Contreras era abogado; apenas el pasado 30 de mayo informó en redes sociales que había concluido la Licenciatura en Derecho.

También se desempeñaba como docente, era fundador de la asociación CRE-Arte, participaba en causas sociales y anteriormente colaboró en campañas políticas del entonces candidato independiente a la alcaldía de San Martín Texmelucan, Filemón Ramírez.

En junio pasado Roxana Guzmán, periodista en Veracruz fue secuestrada por un comando armado desde su domicilio. Semanas después su cuerpo fue encontrado.

Casos en Puebla

Con el homicidio de Josué Martínez Contreras, Puebla suma cuatro periodistas asesinados en los últimos 14 años, según la base de datos de Artículo 19.

Los casos documentados son Adrián Silva Moreno, periodista independiente, asesinado el 14 de noviembre de 2012, durante el sexenio de Felipe Calderón; Aurelio Cabrera Campos, director de El Gráfico de Huauchinango, asesinado el 15 de septiembre de 2016, en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Además, Marco Aurelio Ramírez Hernández, periodista independiente y exfuncionario municipal, asesinado el 23 de mayo de 2023, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.