Reportan ocupación de 112.8% en cárceles; ingresos tocan máximo

Los ingresos a los centros estatales y federales del país alcanzaron un máximo histórico en 2025, al registrar 157,457 personas, un incremento de 19.2% respecto de 2024. No obstante, su presupuesto ejercido tocó su segundo año más bajo desde 2021, mientras que la cantidad de personal que trabaja ahí tocó su nivel más bajo también en los últimos cuatro años. Las prisiones iniciaron el 2026 con una sobrepoblación de 112.8%, revelaron los datos del Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatales (CNSIPEF-E) 2026 del Inegi.

Del total de los ingresos de 2025, unas 15,579 personas adultas y 1,878 adolescentes, de las cuales 2,693 fueron internadas en centros penitenciarios federales y 154,764 en centros estatales.

Baja California encabezó la lista de entidades con más ingresos, con 21,062 personas, seguida por el Estado de México, con 18,589 y Sonora, con 15,617. Además, 90.8% de las personas ingresadas fueron hombres y 9.2% mujeres. Las entidades con mayor proporción de mujeres entre las personas ingresadas fueron el Estado de México (11.9%) e Hidalgo (11.8%), mientras que en los centros penitenciarios federales los hombres representaron 98.6% de los ingresos.

El Inegi también reportó que 76.2% de las personas ingresadas no contaba con antecedentes penales, mientras que 21.3% sí tenía registros previos y en 2.5% de los casos no fue posible identificar esa condición. Entre las mujeres, únicamente 12.7% tenía antecedentes penales, frente a 22.1% de los hombres.

El personal que trabaja en las cárceles estatales se ubicó en 33,337, el dato más bajo desde 2021 y el segundo a la baja de manera consecutiva.

Recursos, a la baja

El incremento en la población que ingresa a las cárceles ocurrió en un año en el que el sistema penitenciario ejerció el segundo presupuesto más bajo desde 2021.

El año pasado prisiones estatales y federales ejercieron 29,448.2 millones de pesos a precios constantes de 2018. En este indicador, el gasto de los centros penitenciarios federales registró una disminución real de 0.6% respecto a la cantidad que se ejerció en 2024.

Del monto del 2025, 46.7% correspondió a la operación de los centros penitenciarios federales y 53.3% a los estatales. Entre estos últimos, el Estado de México concentró casi una cuarta parte del gasto (23.7%), seguido por Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Nuevo León.

El gasto de 2025 es el segundo más bajo desde 2021, solo después de ese mismo año cuando se ejercieron 28,336.4 millones de pesos.

Saturación

Al cierre de 2025, México contaba con 313 centros penitenciarios y especializados, con una capacidad instalada de 205,170 espacios para personas privadas de la libertad y adolescentes internados. De éstos, 14 correspondían al ámbito federal, 249 al estatal y 50 eran centros especializados para adolescentes.

No obstante, la población recluida superó la capacidad disponible. El Inegi reportó una tasa nacional de ocupación de 112.8 personas privadas de la libertad por cada 100 espacios disponibles.

Dicha sobrepoblación, según los datos, recayó principalmente en los centros estatales, cuya tasa de ocupación alcanzó 119.2 personas por cada 100 espacios, mientras que los centros federales registraron 72.4 personas por cada 100 lugares.

Las entidades con mayor nivel de saturación fueron Nayarit, con una tasa de 251.9 personas por cada 100 espacios, y el Estado de México, con 250.2, es decir, más del doble de su capacidad instalada. También sobresalieron Durango, Morelos e Hidalgo con niveles superiores a 170 personas por cada 100 espacios.

En el extremo contrario se ubicaron Colima, con una tasa de 40.1, y Campeche, con 58.4, además de los centros penitenciarios federales, que en conjunto operaron con espacios disponibles.

Salidas

Según el documento del Inegi, 136,535 personas salieron de centros penitenciarios y especializados, de las cuales 134,989 eran personas adultas y 1,546 adolescentes. Del total de egresos, 3,106 correspondieron a centros federales y 133,429 a centros estatales.

Baja California encabezó nuevamente la lista con 19,839 egresos, seguida por el Estado de México con 17,080, mientras que Sonora, Coahuila y Nuevo León también registraron cifras elevadas de personas que abandonaron los centros penitenciarios.

De este total, 134,989 eran adultas y 1,546 adolescentes. Del total, 3,106 salieron de prisiones federales y 133,429 de centros estatales.