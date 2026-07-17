Detienen a exgobernador de Baja California Ruffo Appel

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo al exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, a quien señaló de pertenecer a la red más grande de huachicol fiscal que ha sido detectada hasta el momento, con posibles daños al erario por más de 4,000 millones de pesos.

La orden de aprehensión fue cumplimentada en Ensenada, Baja California, por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), específicamente por delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.

Según la FGR, su detención es resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible y está relacionada con Ingemar, una empresa fundada por el exgobernador de Baja California, con actividades de servicios portuarios, dragados y operación de puertos.

A través de un mensaje en redes sociales, la titular de la FGR, Ernestina Godoy, detalló que el esquema de contrabando de hidrocarburo por el que fue detenido el exgobernador, consiste en introducir combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas, es decir, que se reporta menos de lo que realmente se transporta o se declara como si fueran otros productos para evadir impuestos.

Se dijo que el producto provenía de refinerías ubicadas en Texas, Estados Unidos, y era distribuido principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas. Una vez en territorio nacional, la mercancía era internada sin que se realizaran las revisiones aduaneras correspondientes.

Informó que las indagatorias también revelaron un esquema de triangulación de recursos, ya que la estructura dependía financieramente de recursos provenientes de una empresa que, posteriormente, los canalizaba hacia empresas extranjeras mediante transferencias internacionales.

Se explicó que la red declaraba sólo el 10% de la capacidad real de cada carro-tanque de ferrocarril, ya que reportaban alrededor de 10,000 litros cuando en realidad transportaban hasta 110,000 litros.

Además, se dijo que la FGR amplió las investigaciones en coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas, y entre enero y julio de 2025, detectaron que la organización investigada 4 habría realizado 4,238 operaciones de importación a través de las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en el estado de Tamaulipas.

“El análisis de dichas operaciones permitió estimar un perjuicio a la Hacienda Pública de más de 4 mil millones de pesos, derivado de la introducción irregular de combustibles y de la omisión en el pago de las contribuciones correspondientes”, subrayó.

Finalmente, por esta red de huachicol fiscal se anunciaron 25 órdenes de aprehensión, de las cuales, este jueves fueron detenidos Ernesto Ruffo Appel y cuatro personas más.

Entre las personas investigadas se encuentran socios de las empresas que presuntamente forman parte de la red, operadores logísticos y servidores públicos como agentes aduanales y personal autorizado.

Reacciones

Tras su detención, el PAN dijo confiar en que su exgobernador aclarará los señalamientos conforme avancen las investigaciones, pero sostuvo que la confianza en las instituciones depende de que la ley se aplique con imparcialidad, sin criterios políticos y sin "jueces de acordeón”.

“Mientras en el caso de Ernesto Ruffo las autoridades actuaron de manera inmediata, existen otros casos con graves señalamientos públicos, como los de Rubén Rocha Moya y Marina del Pilar, en los que hasta ahora no han actuado aún con pruebas contundentes. La ley no puede aplicarse con criterios distintos dependiendo de la persona o del partido al que pertenezca”, enfatizó.

El nuevo partido político Somos MX exigió la “inmediata e incondicional liberación” de Ruffo Appel, integrante de su Consejo Consultivo.

“Lo decimos con toda claridad, los huachicoleros fiscales no están en la sociedad civil, en el sector empresarial o en la oposición. Los responsables del desfalco de más de 600,000 millones de pesos, el más grande de la historia de México, siguen operando y están protegidos desde el poder con total impunidad porque son y siguen siendo los financiadores de las campañas ilegales de Morena y sus aliados”, consigna el comunicado emitido en defensa del exmandatario estatal.