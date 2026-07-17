Palomitas

La UNAM publicará este viernes los resultados de su concurso de selección a licenciatura, abriendo las puertas a 50,113 alumnos de nuevo ingreso, una cifra récord que suma 1,454 lugares respecto al año anterior. Sin embargo, la verdadera sacudida fue digital: por primera vez el examen se aplicó en línea con el apoyo de IA para vigilar a los aspirantes. El ojo tecnológico no perdonó y provocó la cancelación del proceso para el 2% de los sustentantes por hacer trampa. Al final, 21,962 bendecidos entraron por examen y 28,151 vía pase reglamentado.

Bailarina

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, adelantó que respaldará la iniciativa presidencial para expedir una Ley General contra el Feminicidio. La legisladora urgió a hacer este delito imprescriptible y prohibir los beneficios penales a los culpables. Sin embargo, advirtió que la norma será letra muerta si no se dota de presupuesto y dientes a las fiscalías para que dejen de integrar mal las carpetas de investigación.

Equilibrista

El consejero del INE, Arturo Chávez López, advirtió en Yucatán que la papelería y los materiales electorales son el verdadero blindaje de la democracia rumbo a los comicios de 2027. Durante una ponencia en el IEPAC, destacó que el diseño de boletas y urnas transparentes no es mera logística, sino la garantía para frenar riesgos de corrupción y proteger el voto. Para blindar los procesos, propuso crear un Sistema Nacional de Transparencia en Contrataciones Electorales.