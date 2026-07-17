Remueve FGR a Óscar Langlet, fiscal de delitos de servidores públicos

La Fiscalía General de la República (FGR) determinó remover a Óscar Langlet González como titular de la Fiscalía Especial para la Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia; se trata del segundo movimiento al interior de la FGR en menos de 48 horas.

Está decisión fue tomada por Ernestina Godoy Ramos, titular de la FGR, luego de que Langlet González regresara de una incapacidad tras una intervención quirúrgica.

Se espera que los expedientes que estaban bajo investigación de Langlet González sean redistribuidos a otras fiscalías especializadas, como parte de una reestructuración que está en proceso en la FGR.

Langlet González era considerado un colaborador cercano a Alejandro Gertz Manero, extitular de la Fiscalía General de la República (FGR).

Primera baja

Esta es la segunda baja en la administración de Godoy Ramos, luego de que en días pasados Ulises Lara anunció que dejaría su cargo como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la institución por "por motivos personales".

Según información obtenida por este diario, la dimisión fue presentada por el propio funcionario.

Lara había asumido el cargo el 2 de enero de 2026, luego de ser designado por la fiscal general Ernestina Godoy Ramos, por lo que permaneció poco más de seis meses al frente de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes.

Su salida ocurre en un momento en el que mantiene abiertas investigaciones de gran relevancia, entre ellas las relacionadas con el caso de Ismael el Mayo Zambada, el homicidio del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén, y las indagatorias derivadas de los señalamientos realizados por autoridades estadounidenses contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. (Con información de Arturo Rojas)