Crédito de la banca creció 4.1% en octubre, pero desaceleró

El crédito de la banca comercial al sector privado continuó con la desaceleración que ha mostrado prácticamente a lo largo del año.

En octubre pasado, de acuerdo con los Agregados Monetarios y Actividad Financiera publicados el viernes por el Banco de México (Banxico), la cartera vigente total registró un crecimiento real anual de 4.1%, cuando un mes antes el incremento fue de 4.2%. Se trata del menor crecimiento en el año. Con ello, el saldo rebasó 7.15 billones de pesos.

Durante prácticamente todo lo que va del 2025 (excepto en julio), el crédito bancario ha mostrado una desaceleración en su crecimiento, lo que, de acuerdo con jugadores del sector, obedece a un menor dinamismo de la economía y en los indicadores de empleo.

En enero el crecimiento fue de 10.1%; en febrero de 9.7%; en marzo de 9.0%; en abril de 8.0%; en mayo de 7.3%; en junio de 5.2%; en julio de 6.1%, y en agosto de 4.7 por ciento.

“Este dinamismo se ha moderado, a medida que la actividad económica y el mercado laboral continúan presentando signos de desaceleración”, explicó recientemente el área de estudios económicos de BBVA México.

Consumo sigue como el de mayor crecimiento

En octubre, la cartera de crédito al consumo siguió con desaceleración al crecer 8.8%, cuando en septiembre el incremento fue de 9.0% y al inicio del 2025 el aumento fue de 14.5 por ciento. El saldo de este portafolio superó 1.83 billones de pesos, siendo el segundo de mayor importancia.

Al interior, el segmento de tarjetas de crédito aumentó 7.1% (contra 7.7% de septiembre previo); el de nómina creció 4.9% (contra 4.7%); y el de personales se incrementó 9.1% (contra 10.1 por ciento).

En tanto, el destinado a la Adquisición de Bienes de Consumo Duradero (ABCD) creció 16.5% en el periodo (contra 16.9%), siendo el subsegmento de automotriz el principal componente.

Vivienda y empresas con ligera recuperación

Por otra parte, el crédito de vivienda de la banca múltiple tuvo un crecimiento real anual de 1.7% en octubre, cuando un mes previo el incremento fue de 1.6 por ciento. Aquí, el saldo rebasó los 1.47 billones de pesos.

En tanto que la cartera de crédito a empresas y personas físicas con actividad empresarial, mostró un incremento de 3.5% a poco más de 3.70 billones, contra 3.3% del mes anterior.

Finalmente, el financiamiento destinado a intermediarios financieros no bancarios, tuvo un fuerte decrecimiento en octubre de 9.7%, cuando en septiembre previo la caída fue de 1.9%. El saldo aquí fue de 140,900 millones de pesos.

“Hasta el momento, la intermediación bancaria ha mantenido una dinámica favorable, dada la magnitud de la desaceleración económica. No obstante, de mantenerse las condiciones de debilidad del empleo y la actividad, no puede descartarse que la provisión de crédito a hogares y empresas, pueda verse reducida adicionalmente”, destacó BBVA México.

