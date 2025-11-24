Convención Bancaria 2026 se realizará en Cancún

Cancún, Quintana Roo, será la sede en 2026 de la 89 Convención Bancaria, reveló este lunes la Asociación de Bancos de México (ABM).

El evento, precisó el organismo, se realizará los días 18, 19 y 20 de marzo en el Hotel Ava Resort Cancún.

De esta manera, la Convención Bancaria -uno de los eventos económicos más importantes del año- seguirá siendo itinerante, ya que en 2025 se realizó en Nuevo Vallarta, Nayarit; en 2024 regresó a Acapulco, Guerrero; y en 2023 fue en Mérida, Yucatán.

La ABM destacó que cuenta con la certeza de que la infraestructura hotelera, conectividad aérea y servicios de primer nivel que ofrece el estado, harán que la Convención Bancaria siga siendo el evento más importante del sector económico-financiero del país, que reúne a los principales actores del gremio.

Se profundizará en agenda estratégica

Al respecto Emilio Romano, presidente de la ABM agradeció el apoyo que desde un inicio ha recibido por parte de la gobernadora de la entidad, Mara Lezama, para la organización del evento.

Añadió que la convención será escenario para profundizar sobre los pilares que conforman la Agenda Estratégica de la ABM hacia el 2030: digitalización y bancarización; empoderamiento y satisfacción del cliente; e impulso al crédito y educación financiera, componentes que la banca considera fundamentales para el bienestar de los usuarios de los servicios financieros, de la población en general y para el desarrollo económico de la nación.