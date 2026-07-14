El BCE selecciona a 36 empresas de pagos para la prueba piloto del euro digital

El ⁠Banco Central Europeo ha seleccionado a 36 proveedores de servicios ⁠de pago, entre los que se encuentran algunas de las mayores entidades financieras de la zona euro, para que se incorporen al programa piloto ⁠de su proyecto del euro digital, ⁠según informó este martes.

El BCE lleva años trabajando en el euro digital, en parte para reducir la dependencia de la zona del euro respecto a los proveedores de pagos con sede en Estados Unidos, y espera realizar la primera emisión en 2029, siempre que la legislación, que lleva mucho tiempo retrasada, entre en vigor a finales de este año.

El programa piloto, cuyo inicio está previsto para el segundo semestre de 2027, tendrá una duración de 12 meses y servirá para poner a prueba la funcionalidad técnica y los procesos operativos del euro digital, además de para perfeccionar la experiencia del usuario, según ha indicado el BCE en un comunicado.

Más de 50 empresas solicitaron participar en el proyecto piloto y, entre las 36 seleccionadas, figuran nombres destacados como Deutsche Bank y UniCredit, así como bancos digitales de rápido crecimiento como Revolut.

El programa piloto se llevará a cabo en el BCE y en 19 de los 21 bancos ⁠centrales de la zona del euro, ⁠con la excepción de Bulgaria y ⁠Malta.

"En el programa piloto participarán empleados del BCE y de los bancos centrales ⁠nacionales participantes, así como comerciantes de comercio electrónico y comercios que ofrecen servicios cotidianos en sus establecimientos", ha indicado el BCE.

"El personal de los bancos centrales participantes tendrá la oportunidad de realizar pagos en euros digitales en versión beta de persona a persona y de persona a empresa", añadió el BCE.

El programa piloto utilizará una versión beta del euro digital. ⁠Será funcional y técnicamente similar al euro digital, pero no tendrá curso legal, añadió el BCE.