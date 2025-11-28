El mexicano David Martínez deja el consejo de Sabadell tras el fracaso de la OPA de BBVA

David Martínez, el tercer mayor accionista de Sabadell, ha renunciado al consejo de administración del banco español, dijo el banco el jueves en un comunicado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En septiembre, Martínez aceptó la OPA hostil mejorada de BBVA sobre Sabadell, que al final fracasó, ya que sólo fue aceptada por quienes poseían el 25,47% de los derechos de voto de Sabadell.

Fue el único consejero del Sabadell que votó a favor de la oferta del BBVA.

El consejo había pedido a los accionistas que rechazaran la oferta revisada, que valoraba la entidad en 16,970 millones de euros (19,670 millones de dólares), argumentando que seguía infravalorando el banco.

POR QUÉ ES IMPORTANTE

El inversor mexicano el mayor accionista individual del banco y había formado parte de su consejo de administración durante 12 años.

Su dimisión suscita especulaciones sobre si podría deshacerse de

Cita clave

A última hora del jueves, Martínez dijo a través de su vehículo de inversión Fintech Advisory que "abandonar el consejo es una decisión independiente y no refleja las perspectivas futuras del banco, que debería seguir creando valor para los accionistas con un perfil de distribución muy atractivo".

Evolución de la acción

Desde el fracaso de la OPA, las acciones de Sabadell han caído un 1.6%, mientras que las de BBVA han subido un 18.5 por ciento.