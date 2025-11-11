Banxico pone a consulta pública proyecto para modificar disposiciones del CAT

El Banco de México (Banxico) ha puesto a consulta pública un proyecto para modificar las disposiciones de carácter general que establecen la metodología de cálculo, fórmula, componentes y supuestos del Costo Anual Total (CAT) de los créditos que ofrecen las entidades financieras reguladas.

El objetivo, explicó el organismo central, es aumentar la utilidad del CAT para que las personas puedan comparar costos y tomar decisiones de financiamiento mejor informadas.

El CAT, es el Costo Anual Total de financiamiento expresado en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación, incorpora la totalidad de los costos y gastos inherentes al crédito.

En el documento respectivo, el Banxico detalló que considera conveniente modificar la regulación aplicable a los componentes y supuestos del CAT, con objeto de atender diversos hallazgos detectados en los procesos de autorizaciones, supervisión y sanciones que lleva a cabo el organismo, para facilitar el entendimiento e interpretación del indicador.

De igual forma, abundó, propiciar que las entidades otorguen créditos, préstamos y financiamientos en condiciones accesibles y razonables; promover la transparencia y competencia de los servicios financieros y, en consecuencia, aumentar la utilidad del CAT para que las personas puedan comparar costos y tomar mejores decisiones de financiamiento.

Las modificaciones

Entre las modificaciones propuestas por el Banxico en esta materia destacan: cambiar y simplificar la metodología de cálculo del CAT que se muestra en la publicidad y el que se incluye en los estados de cuenta de tarjetas de crédito y establecer la relacionada para créditos revolventes disponibles por medios distintos a tarjetas, cuya línea solo se puede ejercer a través de disposiciones a plazo fijo.

De igual forma, incorporar la obligación de las entidades para realizar el cálculo del CAT, con base en las cotizaciones de las primas de seguros presentados por los clientes, en caso de que dichos seguros cumplan con las características que la institución determine para el crédito correspondiente.

Asimismo, incluir a las instituciones de financiamiento colectivo de deuda como sujetos obligados; y adicionar la obligación para las entidades que deben registrar sus comisiones ante el Banxico, para que los importes de las que se utilicen para el cálculo del CAT, sean consistentes con los registrados ante el propio banco.

También, incorporar diversas precisiones y definiciones para la mejor interpretación; y realizar ajustes a la manera de presentar la información del CAT al público, y precisar que en los casos en que las entidades pongan a disposición de sus clientes simuladores o comparadores de crédito que permitan calcular el Costo Anual Total de los productos que ofrecen, el cálculo mostrado debe sujetarse a lo dispuesto en la circular.

El Banxico aclaró que recibirá comentarios del público en general, a este proyecto de disposiciones, hasta el 22 de diciembre del 2025.

