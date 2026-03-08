“Sorprenderá cuánto va a cambiar el mercado en los próximos años”: Plata

Hace apenas unos días Plata –que venía operando con una tarjeta de crédito, Platacard–, recibió el aval final del regulador local para iniciar operaciones como banco en México, proceso que le llevó casi cuatro años.

Neri Tollardo, co-fundador y director general del ahora Banco Plata, tiene la expectativa de que la entidad empiece operaciones como tal, en las próximas semanas, y a partir de ahí ofrecer a sus 3 millones de usuarios –y a los que se sumen–, una amplia gama de productos como créditos, ahorro e inversión, los cuales irán dando a conocer.

“Para nosotros es importante que nos consideren como su partner principal, que hagan sus finanzas con nosotros (...) hay que trabajar mucho para incentivar al cliente a que utilice varios productos dentro del ecosistema, que venga no solo para el producto de tarjeta de crédito y se quede con esto, sino que empiece con débito, con inversión”, explicó.

Mercado cambiará rápido

En entrevista con El Economista, Neri Tollardo destacó que México –con la llegada de nuevos jugadores como Plata al sistema bancario–, se ha convertido en el lugar donde todos los mejores equipos van a competir, lo que significa que el mercado va a cambiar muy rápidamente en los próximos años.

“Y va a cambiar muy rápidamente porque la competencia ahora ya empieza, y ya la competencia tiene licencia; ya puede ofrecer todos los productos, no está limitada a solo un segmento o un solo producto. Sorprenderá a todos cuánto va a cambiar el mercado en los próximos años”, subrayó.

México, con los mejores bancos digitales

El CEO de Plata resaltó que hoy México se ha transformado en el lugar con los mejores bancos digitales del mundo, y como prueba de ello, mencionó a Nu y Revolut.

“Ellos son los dos digitales más exitosos en el mundo; Mercado Pago es probablemente el tercero”, mencionó.

Agregó: “Nosotros somos más pequeños, pero el equipo que tenemos, con la experiencia de Tinkoff –neobanco ruso del que él y otros compañeros salieron en el 2022 para iniciar con el proyecto de Plata en México–, nos consideramos a este nivel, porque Tinkoff fue uno de los bancos digitales más exitosos del mundo. Entonces (México) se ha transformado en el lugar donde todos los mejores equipos van a competir. Es muy entusiasmante, significa que el mercado va a cambiar muy rápidamente en los próximos años”.

Bancos tradicionales, con dos estrategias

Tollardo comentó que en el caso de los bancos tradicionales, tienen dos estrategias: algunos están invirtiendo mucho en sus plataformas existentes e intentan digitalizar sus procesos y experiencias, como es el caso de BBVA; y otros están lanzando una entidad digital de manera paralela.

“Entonces México es un mercado tan poco penetrado, que hay espacio para muchos jugadores”, puntualizó.

Mayor inclusión financiera y crear mercado más grande

Para el director de Plata, con ello se puede hacer una diferencia en la parte de inclusión financiera, pero también en crear un mercado más grande.

Expuso que, por una parte, en el segmento de los ya bancarizados, se puede mejorar su experiencia, en el entendido de que algunos jugadores tradicionales no tenían incentivos para hacerlo.

“Claramente la competencia que ha llegado en los últimos años está despertando un poco a los bancos tradicionales”, argumentó.

Por otra parte, refirió que con modelos digitales, costos más bajos y con más agilidad, la competencia también está alargando el mercado y dando más productos a la parte no bancarizada.

“Con más licencias y con la posibilidad de dar varios productos, incluidos transaccionales y de captación, realmente se puede hacer una diferencia en la parte de inclusión financiera y de crear un mercado más grande. En nuestro caso, por ejemplo, casi 20% de tarjetas de crédito que emitimos cada mes, son a clientes que no tienen historial crediticio”, enfatizó.

Fue en el 2022 cuando Plata inició su proceso para operar como banco en México. A finales del 2024 recibió la licencia, y desde entonces se preparó para la visita de auditoría de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), misma que sucedió en el cuarto trimestre del 2025. Así, tras 10 semanas de revisión, a mediados de febrero, obtuvo el aval para el inicio de sus operaciones como banco.