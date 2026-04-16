Banco Plata cierra nueva ronda y alcanza una valuación de 5,000 millones de dólares

Banco Plata, que recientemente inició operaciones como tal en México, informó este miércoles el cierre de su ronda Serie C por 405 millones de dólares, con lo que alcanzó una valuación de 5,000 millones.

Con ello, de acuerdo con la institución, se convirtió en el banco digital privado más valioso de América Latina.

La entidad que dirige Neri Tollardo, detalló que la nueva ronda fue liderada por Bicycle Capital y contó con la participación de nuevos inversionistas, incluyendo Qatar Investment Authority (QIA), BTG Pactual, Valor Capital Group y un importante fondo global de gestión activa long-only.

También participaron inversionistas existentes como Kora, Hedosophia, Spice Expeditions y Audeo Ventures.

“La base de inversionistas de Plata ahora incluye fondos soberanos, gestores de activos globales, firmas de capital de riesgo y endowments de universidades estadounidenses”, precisó.

Agregó que Morgan Stanley fungió como agente colocador exclusivo de Plata.

3.5 millones de clientes

Banco Plata destacó que el levantamiento de capital se da tras el inicio de operaciones bancarias completas en México, apenas en marzo pasado.

Resaltó que en tres años de operación, la compañía ha superado los 3.5 millones de clientes activos de tarjeta de crédito, de los cuales más de 750,000 recibieron su primer plástico.

Agregó que el lanzamiento de capacidades de captación, permite ahora a Banco Plata ofrecer servicios bancarios digitales completos al consumidor mexicano por primera vez.

“Plata alcanzó más de 600 millones de dólares en ingresos anualizados y una cartera de crédito de 800 millones de dólares, impulsados por modelos propietarios de riesgo basados en inteligencia artificial”.

En julio del 2025, Plata también recibió autorización para constituir una Compañía de Financiamiento en Colombia.

Confianza de inversionistas

Al respecto, Neri Tollardo, cofundador y CEO de Plata expresó: “esta ronda refleja la confianza de los inversionistas, no solo en nuestra ejecución hasta la fecha, sino también en la magnitud de la oportunidad que tenemos por delante".

Añadió: “el inicio de operaciones bancarias completas en México es un hito fundamental: amplía nuestra oferta de productos y nos da acceso a captación de depósitos del público, fortaleciendo significativamente nuestro modelo de fondeo para la siguiente fase de crecimiento".

En tanto, Marcos Kantt, director financiero de Plata, mencionó que alcanzar más de 600 millones de dólares en ingresos anualizados en tres años, demuestra la fortaleza de la distribución, tecnología y capacidades de originación crediticia.