CDMX, refugio principal para migrantes de Haití; acusan racismo y discriminación

La Ciudad de México se ha consolidado como uno de los principales destinos para personas refugiadas y solicitantes de asilo provenientes de Haití, quienes buscan reconstruir sus vidas tras la crisis política, social y humanitaria que atraviesa ese país, de acuerdo con especialistas de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Mediante un análisis difundido por la institución, el investigador Bernardo Bolaños Guerra, del Departamento de Humanidades de la Unidad Cuajimalpa, señaló que el asesinato del entonces presidente de Haití, Jovenel Moïse, en 2021, agravó la inestabilidad institucional y la violencia en la nación caribeña, acelerando los flujos migratorios hacia México.

El académico explicó que el control territorial ejercido por grupos criminales, la pobreza estructural, la exclusión social y los desastres naturales han obligado a miles de familias haitianas a abandonar su país en busca de protección internacional.

Bolaños Guerra indicó que la capital mexicana, junto con Tapachula y Tijuana, se ha convertido en uno de los principales puntos de espera para quienes tramitan solicitudes de refugio, debido a que concentra oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

Integración, pero también discriminación

El investigador destacó que, con el paso del tiempo, la comunidad haitiana ha construido redes sociales y económicas en distintas alcaldías de la capital, donde participa en actividades comerciales, empleos formales y proyectos comunitarios.

No obstante, advirtió que persisten expresiones de discriminación racial contra esta población.

"Los propios migrantes señalan que existe racismo por ser afrodescendientes. Nadie puede dudar que hay prejuicios asociados a su color de piel y es algo que debemos superar como sociedad", sostuvo.

Oriente de la ciudad concentra procesos de integración

Por su parte, Sandra Beatriz Fragoso Ramírez, estudiante de Historia de la UAM Iztapalapa e investigadora del fenómeno migratorio, señaló que en el oriente de la Ciudad de México se observa un proceso creciente de integración de familias haitianas.

Su investigación documentó que, aunque persisten condiciones de vulnerabilidad para parte de la población migrante, numerosas personas han logrado incorporarse al mercado laboral mediante pequeños negocios, actividades comerciales y empleos formales, lo que les ha permitido establecerse de manera permanente.

Asimismo, indicó que muchas familias han decidido permanecer en la capital por las oportunidades de empleo y acceso a servicios, además de comenzar a construir nuevas redes comunitarias.