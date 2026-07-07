México es el epicentro regional en mujeres desaparecidas

El mecanismo COPPPAL Mujeres expresó su "más enérgica condena" por la crisis de desapariciones de mujeres en América Latina y el Caribe y advirtió que México se ha convertido en el "epicentro regional" de este fenómeno, al concentrar más de 135,000 personas desaparecidas, de las cuales alrededor de 35,000 corresponden a mujeres y niñas.

Mediante un pronunciamiento, difundido este lunes 6 de julio, la presidenta de COPPPAL Mujeres, Dalmira Martínez Juárez, afirmó que la región enfrenta una grave crisis de desapariciones y violencia de género, situación que calificó como alarmante debido al impacto que tiene sobre las víctimas y sus familias.

La dirigente hondureña señaló que, de acuerdo con datos de organismos internacionales, las adolescentes de entre 15 y 19 años de edad constituyen el grupo con mayor vulnerabilidad, al representar una de cada cinco desapariciones de mujeres.

"Es de terror que las adolescentes de entre 15 y 19 años sean el grupo más vulnerable", afirmó.

Asimismo, la funcionaria anunció la creación del Observatorio Latinoamericano y Caribeño de Mujeres Desaparecidas, el cual tendrá presencia en los 30 países donde la organización mantiene representación.

Martínez Juárez subrayó que las desapariciones no sólo afectan a las víctimas directas, sino también a las madres, padres y familiares que continúan la búsqueda de sus seres queridos.

"No podemos normalizar las desapariciones. Cada vida importa. Cada familia merece respuestas. Y cada Estado tiene el deber irrenunciable de buscar, investigar y garantizar justicia", señaló.

Explicó que el nuevo Observatorio buscará visibilizar la problemática, acompañar las exigencias de verdad y justicia de las familias e impulsar políticas para fortalecer la prevención, la búsqueda inmediata y la protección efectiva de los derechos humanos en la región.

También, la organización expresó que según la información presentada durante la reunión de COPPPAL Mujeres celebrada recientemente en la Ciudad de México, las desapariciones de mujeres continúan en aumento en México, con incrementos registrados en 26 de las 32 entidades federativas.

Precisó que el Estado de México, Tamaulipas, Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco concentran cerca de la mitad de los casos reportados en el país.

“En países como México, Colombia y en Centroamérica, las mujeres enfrentan altos riesgos de violencia sexual y desaparición forzada vinculada a economías ilícitas y redes de trata, con alto impacto entre mujeres migrantes que transitan hacia Estados Unidos y que se encuentran a merced de estas bandas delincuenciales”, denunció Martínez Juárez.