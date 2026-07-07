Oro cae presionado por fortaleza del dólar, con la mira en minutas de la Fed y tensión EU-Irán

El oro caía por segunda sesión consecutiva este martes, lastrado ⁠por la fortaleza del dólar, mientras los inversores esperan la publicación de las minutas de la última reunión de la Reserva Federal y ⁠siguen de cerca las tensiones ⁠en el golfo Pérsico.

A las 09:18 GMT, el oro al contado restaba un 0.8%, a 4,129.36 dólares por onza.

Los precios subieron más de un 2% la semana pasada, poniendo fin a una racha bajista de cuatro semanas tras un débil informe laboral en Estados Unidos.

Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en agosto perdían un 0,6%, hasta los 4.140,9 dólares.

El dólar se apreciaba un 0.1% frente a una cesta de seis destacadas divisas, encareciendo al oro denominado en el billete verde para los compradores extranjeros.

"La evolución de los precios de hoy parece más una consolidación que un cambio significativo del optimismo de la semana pasada, ya que los operadores esperan a que se publiquen el miércoles las minutas del último FOMC antes de tomar medidas más decisivas", afirmó Ricardo Evangelista, analista de ActivTrades.

Los operadores se centrarán en las opiniones de la Fed sobre ⁠la inflación, las condiciones del mercado ⁠laboral y cualquier posible divergencia de ⁠opiniones dentro del propio organismo, añadió Evangelista en relación a las minutas del Comité ⁠Federal del Mercado Abierto.

Las tensiones geopolíticas siguen acaparando la atención, ya que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, renovó sus amenazas de acción militar contra Irán, mientras que el ministro de Relaciones Exteriores iraní dijo que las negociaciones de paz no continuarán a menos que Washington abandone sus amenazas.

En otros metales preciosos, la plata ⁠al contado perdía 1.9%, a 60.93 dólares por onza; el platino cedía 0.1%, a 1,630.23 dólares; y el paladio subía 0.2%, a 1,270.63 dólares.