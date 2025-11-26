Aviva obtiene línea de crédito por 50 millones de dólares para su expansión en México

La startup mexicana especializada en el microcrédito, Aviva, obtuvo recientemente una línea de crédito por 50 millones de dólares otorgada por Community Investment Management (CIM), un administrador institucional de inversiones de impacto especializado en financiar innovación responsable para comunidades desatendidas.

El financiamiento representa la primera línea de crédito internacional de Aviva y la tercera transacción de fondeo que obtiene en el año, lo que refuerza su estrategia de crecimiento rumbo a su ronda Serie A.

Con estos recursos, la fintech prevé ampliar su oferta de servicios financieros, basados en tecnologías de procesamiento de lenguaje natural para evaluar solicitudes de microcrédito, a medio millón de personas adicionales que actualmente carecen de alternativas formales de crédito.

El procesamiento de lenguaje natural es una tecnología de Inteligencia Artificial que permite a las computadoras interpretar, analizar y convertir conversaciones humanas en datos estructurados.

En el caso de Aviva esto resulta clave para evaluar la capacidad de pago de los solicitantes mediante su interacción verbal, sin depender de historiales transaccionales o documentos convencionales que muchos usuarios no poseen. Tras este avance en fondeo, la empresa enfatizó su modelo “phygital”, que combina Inteligencia Artificial con una red física de kioscos de baja inversión.

En estos puntos, los usuarios potenciales realizan una videollamada de siete minutos asistida por un bot; durante ella, el sistema propietario de Aviva emplea procesamiento de lenguaje natural, visión por computadora y aprendizaje automático para determinar la viabilidad crediticia.

“Este segmento de la población suele carecer de documentación formal y de historial de transacciones, y no logran obtener crédito de instituciones financieras tradicionales. El modelo innovador de evaluación conversacional de Aviva elimina de forma efectiva muchas de las barreras que han dejado a millones de personas fuera del acceso al capital”, comentó Elena Amato, directora general del CIM.

De acuerdo con la financiera esta estrategia ha permitido a la startup llegar a mercados tradicionalmente desatendidos por la banca y por fintech 100% digitales.

Estrategia de desarrollo

A tres años de su lanzamiento, Aviva ha logrado expandirse a más de 100 ciudades en 10 estados del país, muchas de ellas con menos de 500,000 habitantes. Su oferta de microcréditos, que van de 2,000 a 20,000 pesos, está orientada a personas sub-bancarizadas que enfrentan un acceso limitado a servicios financieros tradicionales. De acuerdo con la empresa, 90% de sus usuarios trabaja en el sector informal, lo que refuerza su enfoque en segmentos históricamente desatendidos.

Este crecimiento ha sido respaldado por una sólida captación de capital. A la fecha, Aviva ha reunido más de 16 millones de dólares, además de una inversión de deuda convertible por 1.5 millones de dólares anunciada en agosto del 2025.