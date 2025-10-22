Aumento de préstamos de los bancos de EU a acreedores privados puede suponer un riesgo: Moody’s

Los préstamos de los bancos estadounidenses a proveedores de crédito privados han aumentado hasta alcanzar casi los 300,000 millones de dólares, según un informe publicado el martes por Moody’s, y la agencia de calificación advirtió de que los prestamistas más pequeños podrían enfrentarse a mayores riesgos si se debilitan los criterios de concesión de préstamos.

Los préstamos a instituciones financieras no depositarias (NDFI) representan ahora 10.4% del total de los préstamos bancarios, casi tres veces más que 3.6% de hace una década, según el informe.

El agresivo crecimiento superó a todas las demás actividades crediticias desde el 2016, añadió.

Los inversionistas han mostrado su preocupación por las tensiones generalizadas en el sector financiero después de que algunos bancos regionales, entre ellos Zions Bancorp, señalaran en las últimas semanas problemas de préstamos incobrables y presuntos fraudes.

Cabe recordar que, si bien Zions Bancorp reportó pérdidas relativamente pequeñas por el supuesto fraude, la reacción de los inversionistas fue mucho mayor: 74 de los bancos más grandes de Estados Unidos perdieron más de 100.000 millones de dólares en valor de mercado el jueves de la semana pasada.

Exposición de proveedores

Además, el análisis de Mooody´s destaca que la exposición a los proveedores de crédito privados, en junio era de otros 285,000 millones de dólares en préstamos a fondos de capital privado y 340,000 millones de dólares en compromisos no utilizados disponibles para estos prestatarios.

Los analistas consideran que los episodios recientes son acontecimientos aislados y no un problema sistémico en la calidad crediticia. Los altos ejecutivos bancarios también han restado importancia al riesgo de los préstamos privados.