Aumentan a 2,312 las solicitudes de pago tras intervención de CAME

Hasta el momento se han registrado 2,312 solicitudes de pago por parte de los ahorradores de la Sofipo Came, cuya autorización fue revocada en septiembre pasado y que actualmente se encuentra en proceso de liquidación, de acuerdo con información del portal oficial de la institución. La mayoría de estas solicitudes se enviaron durante el mes de octubre, tras la publicación de las bases y procedimientos para el pago de obligaciones garantizadas.

La disolución y liquidación de Came, fue oficializada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de septiembre del 2025, luego de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revocara su autorización para operar como sociedad financiera popular el 19 de septiembre. La publicación establece los lineamientos que los ahorradores deben seguir para presentar sus solicitudes de pago y acceder al seguro que protege sus depósitos.

En este contexto, durante una reunión celebrada el pasado 23 de octubre en la Secretaría de Gobernación, los ahorradores fueron informados por el interventor encargado del proceso, Alfonso Ascencio Triujeque, que 697 de las solicitudes antes mencionadas, aproximadamente 30.2%, no cumplen con los requisitos necesarios para proceder con el pago.

Esta situación se presenta debido a que la información presentada en dichos expedientes es incompleta o los documentos no acreditan la relación con Came de manera suficiente para continuar con el trámite.

Los ahorradores también señalaron dificultades en la comunicación con las autoridades. Informaron que el liquidador no atiende en el domicilio de las oficinas centrales de la Sofipo ubicadas en la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, y que los medios de contacto público no ofrecen información completa sobre los pasos a seguir para tramitar los pagos. Asimismo, indicaron que las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) para deslindar responsabilidades en el caso Came se han visto limitadas por la falta de entrega de información por parte de la CNBV, sin que se les informe sobre avances en dichas investigaciones.

En este contexto, los ahorradores continúan presentando solicitudes y recopilando documentación, mientras esperan que se completen los expedientes pendientes y se inicie el pago conforme a los procedimientos establecidos.

Pagos y deudas

La CNBV señaló que los pagos se realizarán con recursos del Fondo de Protección de Sociedades Financieras Populares y de Protección a sus Ahorradores (Prosofipo), sin utilizar recursos del erario público. Este mecanismo asegura la devolución de hasta 25,000 Unidades de Inversión (UDIs) calculadas al 19 de septiembre del 2025, equivalentes a 213,560 pesos por persona. Según la CNBV, este esquema permitirá cubrir a más de 99.5% de los ahorradores de Came, es decir, aproximadamente a 169,564 personas.

Sin embargo, los depósitos que superan el límite cubierto por el seguro enfrentan restricciones adicionales. Las cuentas de la Sofipo permanecen en gran medida congeladas por medidas cautelares derivadas de demandas de proveedores o servicios, incluyendo una cuenta con aproximadamente 3 millones de pesos retenidos.

Al mismo tiempo, solo se han reportado 6 millones de pesos disponibles frente a una cartera vencida de 1,000 millones de pesos, y adeudos fiscales que ascienden a 3,000 millones de pesos.