Asamep destaca la consulta pública como impulso a la modernización de la red de pagos

La Asociación de Agregadores de Medios de Pago (Asamep) reconoció que la consulta pública lanzada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Banco de México (Banxico) sobre las Disposiciones de carácter general aplicables a las redes de medios de disposición, representa un avance relevante en la modernización del sistema de pagos en México.

“Desde la Asociación de Agregadores de Medios de Pago reconocemos el gran esfuerzo que han realizado los reguladores para llegar al punto de presentar este proyecto de disposiciones aplicables a las redes de medios de disposición. Se trata de un paso importante en el desarrollo y modernización de la red de pagos en México”, señaló el organismo en un posicionamiento enviado a este medio.

El proyecto, actualmente en consulta pública, busca fortalecer la competencia y eficiencia del ecosistema de pagos con tarjeta mediante la reducción de costos operativos y la creación de reglas que promuevan la interoperabilidad entre las distintas redes. Con ello, los usuarios podrán realizar y recibir pagos sin importar la institución o red utilizada, lo que facilitará las transacciones y aumentará la confianza en los medios electrónicos.

“Esta regulación ha sido objeto de análisis y trabajo durante varios años, y valoramos que hoy se abra a consulta pública, en línea con los objetivos de competencia, inclusión financiera y digitalización promovidos por las autoridades de competencia, reflejados asimismo en la Política Nacional de Inclusión Financiera y en los ejes de digitalización e innovación del Plan México”, expuso la Asociación.

El gremio precisó que actualmente desarrolla un proceso interno de revisión con sus empresas afiliadas para presentar observaciones formales durante la consulta.

Propuestas

De acuerdo con el proyecto propuesto, el Estado será el encargado de definir las normas de operación entre las distintas redes de pago, con apego a los estándares internacionales de la Organización Internacional de Normalización (ISO). El planteamiento busca impedir que las condiciones del mercado sean fijadas de manera unilateral por entidades privadas y garantizar principios de transparencia, neutralidad y competencia leal.

La propuesta también establece medidas para reducir los costos de aceptación de pagos con tarjeta, lo que podría beneficiar especialmente a pequeños comercios al disminuir los cargos por transacción. Con ello, las autoridades buscan incentivar la adopción de pagos digitales y disminuir la dependencia del efectivo. Además, las disposiciones contemplan condiciones para impulsar un crecimiento sostenido en el uso de tarjetas, ampliar el acceso a servicios financieros formales y fortalecer la infraestructura del sistema bajo estándares internacionales de seguridad, interoperabilidad y eficiencia.

Entre los puntos más relevantes, incluidos en el proyecto, se propone fijar límites máximos a las cuotas de intercambio, la comisión que la institución emisora de tarjetas cobra a la entidad adquirente por cada operación realizada. Estos topes buscan regular un componente clave del costo que enfrentan los comercios al aceptar tarjetas. El documento plantea tasas máximas de 0.3% para transacciones con tarjeta de débito y 0.6% para operaciones con tarjeta de crédito.

Anteriormente, un estudio elaborado por la Asamep señaló que, en general, las cuotas de intercambio no se determinan mediante un proceso de mercado, sino que suelen ser precios acordados entre competidores, por lo que establecer las tasas en un nivel adecuado resulta fundamental, si son altas, reducen la aceptación de tarjetas por parte de los comercios; si son bajas, disminuyen los incentivos de los emisores para asumir los riesgos de la operación.

