Alejandro Valenzuela, director general de Banco Azteca, destaca que esta institución financiera, que atiende principalmente a la población de menores ingresos (donde antes no entraba la banca), siempre ha estado a la vanguardia tecnológica.

Hoy, explica, de sus 15 millones de clientes, 4 millones ya usan los canales digitales, pero la meta es crecer de forma importante este año hasta llegar a 7 millones.

Asegura que el sector al que van dirigidos, aunque al principio con cierto temor, adopta perfectamente la banca digital para realizar diversas transacciones, aunque precisa que también hay un tema generacional.

El banquero afirma que es posible bancarizar a muchos más millones de mexicanos como se ha planteado, y que mucho de la forma de crecer está en la parte digital.

—¿Desde Banco Azteca cómo están viendo el tema de la banca digital con sus clientes?, ¿qué están haciendo?, ¿cuántos clientes digitales tienen?

—Hemos sido un banco de vanguardia tecnológica, en México fuimos la primera organización que usó la huella dactilar como método de autenticación, que a la postre se volvió norma en México. Trajimos eso hace años. Siempre hemos estado a la vanguardia en muchas cuestiones. hoy en día estamos trabajando totalmente la parte digital. El banco ya tiene más de 4 millones de clientes digitales, que además de que operan a través de nuestra red física, ya son digitales; esperamos que en el año podamos llegar a cerca de 7 millones. Simplemente para ver lo que se está logrando con esto, hoy en día Bancomer tiene 7 millones de clientes. Entonces vamos a una velocidad donde mucha gente está ya optando por usar la banca digital, y es comprensible, es una banca que está abierta las 24 horas, siete días a la semana, los 365 días del año, y eso está haciendo que la gente ya no asista a las sucursales, estamos viendo aquí una metamorfosis muy importante que nos está permitiendo la tecnología: tener una banca de proximidad.

—¿Estas cifras hacen pensar que el sector al que van dirigidos está adoptando bien esta tecnología?

—Sin duda alguna, cuando yo trato de pensar en cuántos millones de mexicanos hoy en día ya tienen un celular, pues prácticamente la cobertura es uno a uno. Y si pienso ya en un celular más sofisticado, entonces ya no hay mexicano en edad de trabajar o en edad escolar que no tenga un tema de comunicación, hasta los niños traen su celular. Y la reforma que hizo el presidente de la República, de permitir a los jóvenes abrir sus cuentas, va a propiciar una mayor penetración financiera, de la cual no tenemos idea de la magnitud que va a poder desarrollar, porque también hay un tema generacional. Cuando estamos tratando de digitalizar a la gente, es mucho más complejo digitalizar a alguien que tiene 57 años, que a uno de 15 o 20 años, que ya sabe usar estas herramientas. No creo tanto en el tema de clase media, media alta o baja, es una herramienta con la que todos vivimos, no hay gente que no tenga esta herramienta, y la banca lo sabe perfectamente. Nuestra labor es dar a la gente conocimiento, capacitación, entendimiento, herramientas para trabajar con el sector financiero, porque es complejo, el manejo del dinero por definición no es fácil. Se les debe dar todo tipo de apoyo para que vayan entendiendo desde los beneficios que tiene el ahorro, hasta los que tiene un crédito; qué problemas puede haber cuando un crédito se ofrece mal o sale mal. Un sobreapalancamiento, un mal manejo de la tarjeta de crédito; son muchos temas en donde la gente debe tener mucha claridad, y me parece que toda la banca tiene la obligación y están en deuda con asegurarse de que todo mundo tenga claridad de cómo trabajan.

—¿Qué transacciones pueden realizar sus clientes desde la aplicación de Banco Azteca?

—Lo primero que le va a decir es: qué tengo; cuánto tengo en mis cuentas e inversiones; cuánto tengo en créditos; cuánto tengo en divisas; cuánto tengo en mi afore. Pero luego también las operaciones; qué operaciones puedo hacer: enviar y transferir dinero; cobrar y recibir dinero; puedo pagar mis servicios y créditos; puedo retirar dinero en un cajero; o en un cajero automático o en algún lugar con un código QR; puedo depositar dinero; puedo comprar y vender dólares; puedo recargar y comprar. Tengo temas de información legal, tengo mi asesor digital, mis preferencias. O sea, me va dando una capacidad, un relación única, segura, inequívoca con la banca.

—¿Cómo lo ha recibido la gente?

—Hay gente que tiene temor. Cuando entro al celular, quiero entender qué está pasando. Ahí es donde tenemos que explicarles y tener la paciencia de que la gente pueda operar con toda seguridad con nosotros, y luego también como en un sector donde la ciberseguridad y todo este tema luego son vulnerables, los bancos tienen que estar trabajando continuamente en contra de un grupo de malosos, sofisticados, que pueden poner en entredicho esa confianza y esa credibilidad que se tiene con la gente.

—¿Cómo está trabajando Banco Azteca el tema de ciberseguridad?

—Es un tema de la mayor prioridad para cualquier individuo que está hoy día trabajando en la banca, y es un tema que implica una enorme sofisticación, que nos lleva a que mucha gente esté dedicada de cuerpo y alma a esto, y al final de cuentas no podemos estar tranquilos porque esa gente opera las 24 horas del día, pero desde cualquier rincón del mundo, y eso lo hace extremadamente complejo.

—¿Qué hay del CoDi? ¿Azteca va a participar?

—Claro, es un tema en el cual todos los bancos vamos a estar. Hay un periodo de prueba que va hasta septiembre, aquí se trata justamente de hacer mucho más eficiente el cobro y pago de todo lo que hacemos sin tener que usar el dinero físico, y la forma en que México está aventurándose a la era digital a través del dinero digital. Va a ser importante porque le va a hacer a mucha gente la vida mucho más segura al hacer pagos digitales y no traer el dinero físicamente. Nos parece que es algo que tiene muchas virtudes, y como en todos los temas digitales la gente se va a tener que ir convenciendo, porque en nuestra economía el efectivo todavía se maneja de manera predominante.

—Con todo esto, ¿es posible lograr los niveles de bancarización que se han impuesto?

—Pensamos que sí. La bancarización es un esfuerzo permanente pero se requiere infraestructura. En México el modelo de banca que vimos en los últimos 25 o 30 años es mucho más enfocado a la clase media, media alta, ya se bancarizó, y hoy hay bancos que entramos a este sector primero que otros, los demás están buscando hacerlo porque es la forma de crecer, y la forma de crecer está mucho en la parte digital, en la proximidad no de ir a una sucursal, sino de estar 24 horas los 365 días del año con un teléfono celular; el teléfono no lo dejamos ni para dormir.