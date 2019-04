Las sociedades financieras populares (sofipos) también buscan sumarse a la plataforma tecnológica CoDi, con el fin de impulsar los pagos digitales pero en las personas que ellos atienden en comunidades donde hay escasos servicios financieros, indicó David Romero, nuevo presidente de la Asociación Mexicana de Sofipos (Amsofipo).

“Nosotros queremos estar participando dentro de las pruebas piloto, obviamente los participantes del SPEI y las sofipos que estén listas, estarán más metidas”, explicó en conferencia de prensa el nuevo presidente de dicha asociación que representa 26 financieras populares, de las 39 autorizadas.

De acuerdo con Romero, si bien el Banco de México (Banxico) tiene previsto arrancar con la operación de este sistema en septiembre próximo, esto será obligatorio únicamente para los bancos que estén en el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), pero no para las sofipos; sin embargo, esto no quiere decir que las financieras populares no tengan previsto implementar dicho esquema en su operación.

“De acuerdo con la información que nos da Banxico, será exigible (la implementación del CoDI) para los bancos pero no en este momento para las sofipos; sin embargo, esto no quiere decir que no estamos trabando en el CoDI, al contrario, estamos muy interesados en participar de manera activa generando los modelos de negocio que permitan esta funcionalidad en beneficio de los clientes que tenemos”, apuntó.

Fuentes confirmaron a este medio, que serían tres las primeras sofipos que participarían en dicho esquema; sin embargo, se reservaron el nombre de las mismas, pues todavía no hay una claridad respecto a lo que decida el Banxico con estos intermediarios.