Luis Bosch, director general de Allianz Global Assistance México, indicó que la compañía no está a favor de convertir algunas de las coberturas de seguros en obligatorias.

En entrevista, refirió que los seguros deben ser atractivos para los clientes para que, de esta manera, ellos los adquieran por voluntad propia y no como una imposición.

Refirió que, por ejemplo, en el caso de seguros de viajes, la compañía intenta explicar de manera rápida, eficaz y atractiva el por qué es importante obtener un seguro de viaje, sin necesidad de volver obligatorio este producto al momento de volar o salir a carretera.

“Nosotros estamos en contra de la comercialización forzada del seguro, yo creo que debe ser un tema donde el producto sea atractivo para que la gente lo compre, si no se sienten robadas”, expuso.

En este sentido, refirió que en el seguro de viajes se ha tenido una buena respuesta por parte de los clientes. Al primer semestre de este año, Allianz Global registró un crecimiento de 56% anual en las primas emitidas por dicho producto.

“Nos dicen que hace falta cultura de seguros en México, que la gente no cree mucho en ellos o que simplemente no les gusta, los resultados de este primer semestre te hablan de una mayor conciencia. El seguro de viajes es un mercado que año tras año ha mostrado crecimientos”, explicó.

Dijo que difícilmente se puede hablar de una penetración del seguro de viajes, ya que depende de los viajes que una persona realice. Por ejemplo, existen personas que, por trabajo, viajan cada semana, mientras que otras sólo salen a viajar en su periodo vacacional.

En línea con lo anterior, refirió que las pólizas que venden prefieren prepararlas y personalizarlas por viaje, no como una póliza anual; sin embargo, planean un nuevo producto enfocado a los negocios.

“hoy en día, no ofrecemos nuestro producto anualizado porque hemos visto que la demanda viene más por viaje que por cobertura de un año. No se sabe cuándo se va a viajar, cuántas veces o con cuántas personas se van a ir, por lo que los clientes prefieren un seguro por viaje. Lo que estamos empezando a desarrollar es un producto de negocios, ya que en ese sector hay gente que, con certeza, va a viajar muchas semanas al año que quisiera tener un producto que no debiera estar contratando a cada rato, sino que lo tuviera todo el año”, abundó.

Estrategia digital

Allianz Global Assistance lleva 11 años brindándoles a los viajeros mexicanos diferentes tipos de coberturas para sus viajes, con lo cual se ha logrado posicionar como el número uno dentro de las compañías que ofrecen este servicio.

“Hemos detectado que nuestros otros competidores tienen una presencia más offline, es decir, cara a cara con el cliente en agencias de viajes y pocos hacen comercio electrónico. Nosotros creemos que eso tenderá a desaparecer o reducirse, por lo cual nuestra estrategia es lo digital”, indicó Luis Bosch.

En este sentido, expuso que el acercamiento que tiene la compañía con el cliente es a través de su página de Internet, en donde dependiendo el destino del cliente y los días de viaje se le ofrece cierta cobertura.

“Tenemos tres coberturas principales. La primera, que es la que más se utiliza, es la médica, seguida de un seguro de cancelación —por si el cliente ya no puede realizar el viaje se le rembolse— y una para la pérdida de equipaje”, agregó.

Por otro lado, el director general de Allianz Global Assistance dijo que México es un país estratégico para la compañía, por lo cual tienen confianza en el crecimiento del país para continuar con su negocio en él.

En estos 11 años de presencia en el país, Allianz Global Assistance ha cubierto a 32 millones de personas en diferentes viajes que han realizado.