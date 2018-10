Banco Santander México pondrá a disposición de sus clientes, a partir de noviembre, el pago de compras sólo con acercar un reloj inteligente (algunos modelos de Garmin y Fitbit), a las terminales punto de venta.

El banco ya cuenta con este esquema de pagos en España, el Reino Unido y Polonia, pero México se colocará como el primer país de América Latina en utilizar esta tecnología. “Santander es el primer banco en América Latina en ofrecer pagos con estos dispositivos” destacó la entidad.

La institución financiera indicó que con ello, los tarjetahabientes Santander MasterCard podrán hacer compras más sencillas, rápidas y seguras en los 9 millones de comercios que aceptan pagos sin contacto en el mundo.

Detalló que para poder hacerlo, los usuarios sólo necesitarán descargar las aplicaciones Garmin Connect o Fitbit App en su celular, dar de alta sus tarjetas de crédito y débito Santander MasterCard, y acercar el reloj a la terminal de pagos, para realizar la compra, sin la necesidad de llevar el celular o tarjetas físicas.

“La solución de pagos digitales sin contacto a través de relojes inteligentes facilita las compras diarias en establecimientos donde el tiempo es fundamental, como restaurantes de comida rápida, tiendas de conveniencia y transporte, entre otros”, refirió el banco.

Alonso Pallarés, director ejecutivo de Medios de Pago y Seguros de Santander México, comentó que este nuevo método de pago, se suma al portafolio de soluciones digitales de Santander.

“Estamos muy orgullosos de esta alianza con MasterCard, Garmin y Fitbit; es una gran oportunidad de poder ofrecer este innovador método de pago en México a los clientes de Santander”, dijo.

Seguridad

En cuanto a la seguridad de este tipo de transacciones sin contacto, Santander precisó que se cuenta con medidas propias como el hecho de que el usuario ingrese una contraseña en el reloj para validar la operación, o que el acceso a los pagos quede bloqueado si el reloj es retirado de la muñeca, ya que el sensor de ritmo cardiaco del reloj deja de detectar al usuario.

“Esta nueva solución de pago está respaldada por nuestra tecnología, que garantiza los más altos niveles de seguridad en cada transacción. Ese lanzamiento se integra a nuestra estrategia para impulsar los pagos sin contacto en el país, y estamos seguros que fomentará su adopción”, refirió Antonio Junco, presidente y director general de MasterCard para México y Centroamérica.

El banco aclaró que, de momento, la tecnología estará implementada en 13 modelos de relojes. Fitbit: Fitbit Charge Special Edition, ITBIT Versa y FITBIT Iconic; y Garmin: D2 Delta S, D2 Delta, D2 Delta PX, Fénix 5S Plus, Fénix 5 Plus, Fénix 5X Plus, Forerunner 645, Forerunner 645 Music, Vivoactive 3, Vivoactive 3 Music.

