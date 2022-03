Santander condenó este lunes la invasión rusa a Urania, que entró en su día 12, y señaló que aunque no tiene presencia directa en las dos naciones en conflicto, no realizará nuevos negocios con empresas rusas.

"Santander no tiene presencia ni apenas exposición directa en Rusia y Ucrania. Estamos en permanente contacto con las autoridades, en particular con las europeas, y aplicando las sanciones internacionales. Además, no haremos nuevo negocio con empresas rusas", indicó la matriz del grupo bancario español en un comunicado.

"Santander condena la invasión y se solidariza con los ciudadanos de Ucrania. Ayudar en la crisis humanitaria es la máxima prioridad del banco", agregó.

El grupo español señaló que desde que comenzó la agresión contra Ucrania, Santander ha estado trabajando para ayudar en la crisis humanitaria con medidas como la eliminación de las comisiones a todas las transferencias permitidas de países europeos a Ucrania, una donación inicial de un millón de euros a la Cruz Roja y ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, e igualará donaciones adicionales que hagan sus empleados.

Además, determinó la suspensión de las comisiones de cuentas y tarjetas para clientes ucranianos en Polonia, uso gratuito de los cajeros automáticos, y acceso permanente a dinero en efectivo en las sucursales y los cajeros.