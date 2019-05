Entrevista a Julio Carranza, vicepresidente de ABM y director general de Bancoppel.

Julio Carranza, director general de BanCoppel y ahora también vicepresidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), representando a los 30 bancos de tamaño mediano que conforman el grupo A dentro del gremio, afirma que la regulación diferenciada para el sector es un tema que lleva en la mesa muchos años, pero que ya hay un primer documento que ha recogido las inquietudes de las diferentes instituciones.

Ahora, dice en entrevista con El Economista, se trabajará en un documento consensuado dentro de la ABM, en conjunto con expertos, para presentarlo de forma oficial a las autoridades en los próximos meses.

“Esto significa que, en los próximos ocho o 10 meses, quizás antes de la próxima Convención Bancaria, tengamos una propuesta de la ABM en términos de la regulación diferenciada; de lo que es y lo que no es la regulación diferenciada. Pero todo esto hay que establecerlo con mucho cuidado para no crear expectativas de algo que no debe ser”, señala.

Lo que sí sabemos que no va a ser la regulación diferenciada, enfatiza, es que no va a poner en riesgo la estabilidad del sistema financiero. Eso es algo muy importante.

La regulación diferenciada para los diferentes tipos de bancos que operan en México es un tema del que se ha hablado durante muchos años. Sin embargo, en marzo pasado, en el marco de la Convención Bancaria, las autoridades financieras ya pusieron sobre la mesa la posibilidad de que esto se concrete.

Julio Carranza precisa que aún no se definen los puntos que se incluirán en la propuesta oficial de regulación diferenciada, pero lo que sí se analiza es lo que se está haciendo en otros países en este tema, para traer esas experiencias al caso mexicano.

“Hemos visto muy claramente países que hacen y que tienen muy claramente esta regulación diferenciada, y es parte del análisis que estamos haciendo (...) pero la verdad es que hoy todavía estamos en una situación muy joven del proceso de la regulación diferenciada, como para poder hablar exactamente de cómo va a ser”, detalla.

Agrega: “Sería incluso irresponsable hablar puntualmente de estos términos, porque hoy lo que necesitamos es primero llegar a un acuerdo interno, pero para eso, lo primero que hicimos fue darle toda la información a todos los bancos de qué es la regulación diferenciada, qué no es, y la información de cómo se maneja en otros países.

“De aquí en adelante viene el análisis profundo de la legislación, de los comités de la ABM, de las propuestas de los bancos del grupo A, de los bancos extranjeros, y de ahí va a salir un documento y ese documento es el que vamos a compartir con las autoridades”.

Comenta que incluso ya las autoridades financieras están haciendo sus propios ejercicios respecto a este tema.

“Eso lo vamos a poner sobre la mesa, tanto el de ellos como el nuestro en un futuro que esperamos que sea cercano, porque estamos trabajando con muchas ganas en todo esto y creemos que están perfectamente las bases y la disposición y la apertura el día de hoy para que esto se dé en un periodo digamos que pronto, pero también creo que se va a dar por etapas. Vamos a empezar a ver las cosas primero, y vamos a ir entrando en los temas complicados. Pero lo más importante es, creo yo, no poner en riesgo al sistema financiero y eso está sobre la mesa muy claramente”.

Refiere que incluso Basilea III, que es la normativa internacional para los bancos, permite la regulación diferenciada, pero en México todos los bancos la cumplen de la misma forma. “Estados Unidos, por ejemplo, tiene cuatro niveles de regulación”.

Se busca poner piso parejo

El vicepresidente de la ABM explica que lo que se busca con una regulación diferenciada es poner el piso parejo para todas las instituciones bancarias.

Julio Carranza detalla que las preocupaciones principales de los bancos que representa radican, por ejemplo, en el costo regulatorio que es alto, además de que aproximadamente 10% del personal se dedica a atender cuestiones regulatorias.

“Después hay cuestiones en donde está el grupo de bancos que no hace todas las funciones de los bancos grandes. Entonces esto les causa también un costo adicional, porque sí tiene que presentar reportes; tienen que estar atentos a todos los cambios normativos y regulatorios. Hay bancos que ni siquiera pertenecen al grupo A que también tienen otro tipo de preocupaciones”.

Habría mejor balance en la competencia

Julio Carranza argumenta que una regulación diferenciada, al final de cuentas, lo que busca es darle la oportunidad al mercado de que haya un mejor balance de competencia.

“El principal punto por el cual en México se busca, y los bancos del grupo A proponemos una regulación diferenciada, es porque en México hay una gran concentración del sistema bancario y quizás el tema aquí más importante es hacer iniciativas, cambios y modificaciones a la regulación que permitan que el mercado sea un mercado más amplio y menos concentrado. Si lo hacemos de esa manera, es un gran avance, y la segunda parte es que, sin duda, esto beneficiaría a los bancos de capital mexicano”, dice.

Finalmente, el banquero asegura que los bancos más grandes están de acuerdo en estudiar la regulación diferenciada, aunque no se ha dicho en qué están de acuerdo y en qué no.

