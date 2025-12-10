Acciones de Televisa suben casi de 4% por posible interés en comprar AT&T México

Los títulos de Televisa, empresa de medios de comunicación, suben con fuerza en la jornada de este miércoles en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), impulsado por el interés en adquirir la operación móvil de AT&T México.

Las acciones de la televisora crecen 3.64% y se venden en 10.54 pesos por unidad a media jornada, sumaría su tercera sesión con avances y su mayor incremento desde el 28 de noviembre, cuando sus acciones escalaron 3.73 por ciento.

En 2025, los papeles de la compañía tienen un avance de 51.81 por ciento.

Izzi, subsidiaria de Grupo Televisa, estaría cerca de adquirir la operación móvil de AT&T México por un monto entre 3,000 millones y 4,000 millones de dólares.

“Tras superar a varios postores, los finalistas serían Izzi y Cerberus Capital, aunque Televisa se perfila como el ganador por tener un mayor peso regulatorio”, afirmaron analistas de GBM Insight.

Agregaron que adquisición de la operación de AT&T daría a Televisa cerca de 24 millones de suscriptores móviles, lo que equivale a una participación de mercado cercana a 17 por ciento.

“La entidad resultante triplicaría las ventas de Televisa y duplicaría su EBITDA. Sin embargo, aun con la nueva escala, la televisora tendría que realizar inversiones significativas en espectro e infraestructura para reacondicionar la red, adicionales a todo el gasto en publicidad y mercadotecnia que requiere una nueva marca para competir efectivamente contra América Móvil”, resaltaron.