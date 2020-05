Aun y cuando es viajero constante y usuario intensivo de aeropuertos y aviones, esa condición no fue la que le puso en riesgo. Juan Carlos, un destacado empresario del sector logístico, se contagió de Covid-19 por realizar una visita de cortesía a unos vecinos que regresaron de Vail, Colorado, mismos que ya manifestaban síntomas de este virus.

Al saber que estuvo en contacto con personas en riesgo, y luego de enfrentar algunas manifestaciones en vías respiratorias; no dudó en ir a un hospital privado de Interlomas a hacerse la prueba del coronavirus, misma que tres días después se confirmó positiva.

A pesar de contar con un seguro de gastos médicos mayores, la urgencia de encontrar respuestas inmediatas y atender la condición de salud, le llevó a tomar decisiones para solventar la situación, atendiéndose directamente a distancia y aislándose, lo que le permitió superar esta situación compleja, y ser uno de los más de 7,149 casos recuperados al 26 de abril.

Prueba Covid-19. ¿qué hacer?

Si usted es de 8% de la población en el país que cuenta con un seguro de Gastos Médicos Mayores, si ya se realizó la prueba y salió positivo, puede realizar un rembolso por el costo del test.

Los precios de la prueba para detectar el Covid-19, van desde los 1,300 pesos hasta los 10,500 pesos, ya que hay laboratorios u hospitales que además recomiendan un panel viral respiratorio. Hay hospitales que al solicitar la prueba del coronavirus, requieren el ingreso vía urgencias, así que el pago es por servicios hospitalarios, la prueba, los insumos que se requieran y eso ya supera los 12,000 pesos.

Es fundamental que a donde decida acudir, el laboratorio clínico debe estar avalado en México por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), ya que es un requisito para el rembolso del pago para la detección del virus SARS-COV-2, causante de la enfermedad Covid-19.

Algunas de las recomendaciones antes de la prueba son: no haber consumido goma de mascar dos horas antes de la toma. No consumir ni alcohol, ni tabaco el mismo día de la toma y no haber tomado medicamentos (antivirales o antibióticos) tres días previos a la toma.

Los diagnósticos se generan en los laboratorios clínicos de biología molecular, y la entrega de los resultados van de 24 hasta 120 horas, todo depende del lugar donde se realice la prueba.

Resultado positivo. ¿qué hacer?

Si desafortunadamente el resultado del test es positivo, las aseguradoras han establecido diversos caminos para los asegurados, todo depende de la gravedad de los síntomas y las reacciones del paciente.

Según información de la Clínica Mayo, “los signos y los síntomas de Covid-19, pueden aparecer entre dos y 14 días después de estar expuesto y pueden incluir: fiebre, tos y falta de aire o dificultad para respirar.

“Otros síntomas pueden incluir: cansancio, dolores, goteo de la nariz, dolor de garganta, dolor de cabeza, diarrea, vómitos e incluso, algunas personas pierden el sentido del olfato o del gusto”.

Clínica Mayo señala que los adultos mayores o las personas que tienen ciertas afecciones crónicas, como enfermedades cardíacas o pulmonares, o diabetes, o que tienen un sistema inmunitario comprometido, pueden correr un riesgo más alto de enfermarse de gravedad. Esto es similar a lo que se ve con otras enfermedades respiratorias, como la influenza (gripe).

En caso de que los síntomas sean leves, algunas aseguradoras brindan servicio de telemedicina, ya sea vía telefónica o a través de una videollamada para establecer una interacción con los médicos y seguir los pasos más adecuados para salir de la enfermedad.

Pero, si los signos y síntomas son graves, es necesario acudir a un hospital para una atención más rápida y oportuna, pero es fundamental seleccionar un hospital que tenga camas disponibles para recibir pacientes con Covid-19 y además estar en contacto con su aseguradora, quien ya sea, a través de rembolso o bien de pago directo le ofrecerá el servicio.

Es importante, que tome en cuenta, las coberturas que ampara su póliza y que conozca la información de:

Suma asegurada, el monto máximo que ampara su póliza.

El deducible, es el pago que usted tiene que cubrir en caso de siniestro.

El coaseguro es el porcentaje a cargo del asegurado , que se aplica al monto total de los gastos cubiertos por el seguro de gastos médicos menos el pago del deducible.

El tope del coaseguro, que es el monto máximo el cual tendrá que pagar en Coaseguro a lo largo del tratamiento de una enfermedad, en este caso, por causa del padecimiento del Covid-19.

¿Puedo contratar un seguro?

En México existen algunas aseguradoras que con la pandemia del coronavirus decidieron cubrir a sus asegurados desde el día uno de contratación. Antes de tomar la decisión de adquirir una póliza, solicite varias cotizaciones y analice sus coberturas.

[email protected]