La llegada de las tecnológicas financieras al país, trajeron consigo una oferta variada de plataformas de pagos, como aquellas que ofrecen realizar transacciones a través de códigos QR, o mediante modelos novedosos como el “compre ahora, pague después” (BNPL por su sigla en inglés), de acuerdo con expertos este tipo de tecnología se masificará en el país, aunque de momento siguen por debajo de opciones tradicionales.

“Podemos ver las tendencias que se generan en países de Europa, o en Estados Unidos, que tarde o temprano llegarán a México, es el caso del BNPL, es un método de pago bastante fuerte, sobre todo en Europa, aquí en el país comienza a tomar fuerza, como muchas de las tendencias en pagos, que ganaron terreno a raíz de la pandemia”, comentó Elisa Fuentes, vicepresidente de ventas empresariales en Adyen México.

El sector de los pagos digitales se compone de distintos servicios, el 42% son plataformas de pagos móviles y billeteras electrónicas; 33% corresponden a pasarelas y agregadores de pago; 9% pertenece a los puntos de venta móviles, 7% se dedican al envío de remesas, y por último 5% corresponden a aplicaciones de pago con criptomonedas, de acuerdo con un informe de Finnovista.

Por su parte Brenda Valdéz, vocera de Pagos Interoperables Móviles, opina que pese a la extensión de oferta de aplicaciones, el efectivo continúa como el principal método de pago, aunque las alternativas tecnológicas son atractivas para los usuarios, su poco uso se debe al desconocimiento.

“Hoy realmente existe un desconocimiento, no es un tema distinto, hay que ayudarle al usuario a que entienda cómo funciona y que conozca los beneficios, como tener un mejor control de tus finanzas, saber en qué se fue tu dinero” comentó a Valdez.

Una encuesta del 2021 realizada en México por Visa, reveló que el 75% de las pequeñas y medianas empresas consultadas, comenzaban a aceptar pagos digitales por primera vez, además indicaron que sus ingresos aumentaron tras haber aceptado transferencias digitales.

Potencial en los no bancarizados

“Es una tendencia que los comercios no pueden dejar de lado, porque el crecimiento es gigante y también porque algunos atienden a una parte de la población que no estaba presente en el comercio electrónico, que es justamente las personas no bancarizadas” explicó Fuentes.

De las startup fintech consultadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 36% presentan soluciones para atender al segmento de la población desatendida y parcialmente excluida del sistema financiero.

“Lo que necesitas para ser usuario de las plataformas financieras, es un smartphone, después acceso a Internet, eso te permite tener una cuenta en una institución financiera y entonces puedes optar por distintos métodos de pago”, explicó Valdez.