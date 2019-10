En el análisis que se ha hecho sobre la regulación que aplica a los diferentes tipos de cooperativas que hay en el país, se ha encontrado que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) no debe de tener facultades de supervisión con las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (socaps), indicó César Zepeda Prado, vicepresidente del Consejo Superior del Cooperativismo de la República Mexicana (Mexicoop).Durante su participación en el foro Cooperativas Democratizando la Economía de México, Zepeda Prado indicó que se tienen los elementos para proponer que la Condusef quite la vigilancia a las socaps en términos de transparencia financiera, pues se ha detectado que las sanciones que esta autoridad aplica a estas organizaciones van más por el sentido recaudatorio y no para que se defienda al usuario de este tipo de instituciones.

“La Condusef está para defender al usuario de servicios financieros de una institución y en las socap, los socios que son atendidos son los mismos dueños de su propia institución, ellos deciden, no es natural la regulación de un ente como la Condusef para las cooperativas, pensamos en proponer que nos retiren de su regulación y acreditar que hay un daño a los socios de las cooperativas con las multas que se aplican por parte del organismo”, detalló Zepeda Prado.

El representante del Mexicoop aseguró que del total de reclamaciones que se hacen a la Condusef por el servicio que brindan las diferentes entidades del sistema financiero, las cooperativas representan “casi nada” de ese universo de quejas.

“Si verificamos las estadísticas de sanciones que le han hecho al sector por quejas de los socios, no las van a encontrar, son mínimas; sin embargo, si nos volteamos a ver la estadística de las sanciones de la Condusef, pues resulta que hay multas porque los contratos no llevaban letra Arial negrita o porque su sistema falló y no recibió el contrato que nosotros ofrecemos a los socios”, argumentó Zepeda Prado.

Según información de la Condusef, de 218,083 reclamaciones que recibió de enero a agosto del 2019, por los usuarios de todos los sectores bajo su supervisión, menos de 2% corresponde a quejas del sector de ahorro y crédito popular.

Al primer semestre del año, la Condusef sancionó en 244 ocasiones a entidades del sector de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo por un monto total de 29 millones 412,166 pesos.

“No tenemos muchas quejas de los usuarios que son los propios dueños de las cooperativas; sin embargo, si una cooperativa recibe una multa de 1 millón de pesos, esa cantidad puede representar 50% o más del remanente de todo el año de esa cooperativa y por estar regulada por la Condusef, viene una sanción que lo último que hace es proteger, pues perjudica a las cooperativas y a los socios”, detalló el representante del Mexicoop.

Necesario, modificar marco

En su intervención, Zepeda Prado indicó que es necesario que se modifiquen algunos temas del marco normativo de las cooperativas en el país, por ejemplo, que las socaps puedan tener como socios a personas morales, pues esto puede detonar el financiamiento que otorga este tipo de entidades.

“Queremos que se nos permita que las socaps puedan asociar a personas morales, para que las cooperativas de ahorro y préstamo podamos financiar las actividades del sector social. Ahorita las cooperativas por mucho que hemos crecido y potencial que tengamos, no podemos prestarle a una cooperativa, a una entidad jurídica que es una persona moral”, aseveró.