Ante el riesgo de contagio del coronavirus Covid-19 en los centros de migración de Estados Unidos, Rafael Olvera Amezcua, dueño de Ficrea, quien es señalado por presuntamente desparecer 2,700 millones de pesos de los ahorradores de esta empresa, solicitó al gobierno de aquel país su libertad pues es parte de los grupos vulnerables que podrían estar más expuestos al virus.

En la actualidad, Olvera Amezcua está recluido en un centro de migración en Laredo, Texas. El miércoles pasado, su abogado que lleva el asunto migratorio, Javier Maldonado, junto con el representante legal de otro recluido y el Fondo Mexicano Americano de Defensa Legal y Educación, presentaron una petición a las autoridades judiciales de Estados Unidos, con el fin de dar libertad a tres personas recluidas por asuntos de migración en aquel país.

Según el documento al que este medio tuvo acceso, Olvera Amezcua es una persona vulnerable debido a que padece diversas complicaciones de salud, como diabetes tipo 1, hipertensión y osteoartritis.

“Estas condiciones médicas limitan sustancialmente las principales actividades de la vida del señor Olvera, que incluyen, entre otras, el funcionamiento de sus sistemas inmunitario, cardiovascular, circulatorio y endocrino”, se puede leer en el documento.

De acuerdo con información del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), hasta el momento tiene detectados 89 casos de Covid-19 de personas recluidas en los centros de migración de aquel país.

“El señor Olvera puede estar en mayor riesgo de enfermedad grave por la exposición al Covid-19 debido a sus afecciones médicas”, añade el documento.

Dentro de los argumentos para exigir la libertad del señalado por el fraude de Ficrea, está el del poco cuidado para prevenir el contagio dentro del centro en el que se encuentra recluido.

“El señor Olvera no tiene conocimiento de ninguna regla de distanciamiento social en el Centro de Detención. No ha visto ninguna señalización en el centro de detención sobre lavarse las manos debido al Covid-19. No ha visto ningún spray desinfectante o toallitas para que los detenidos usen”, se argumenta en la demanda.

Desde mayo del 2019, Olvera Amezcua fue detenido en Estados Unidos y recluido en un centro migratorio de aquel país para aclarar su situación migratoria y en diciembre del 2019, el gobierno de aquel país le negó una solicitud de asilo político.